Aşk konusunda en beceriksiz 3 burç! İlişkileri her zaman ellerinde patlıyor

Aşk konusunda beceriksiz 3 burç bulunuyor. Halk TV sitesinde yer alan bir içerikte aşk konusunda en beceriksiz 3 burçla ilgili detaylar paylaşıldı.

Listenin ilk sırasında ''İkizler, Yengeç, Başak'' burcu ilk sırada yer alıyor. İşte o burçlarla ilgili bilgiler

İkizler burcu (21 mayıs-21 haziran)



İkizler burcunun bir anı bir anını tutmaz. Partnerinin ayaklarının kestiği günlerde birden buz gibi soğuk davranabilir. Davranışlarıyla karşısındaki kişinin aklını karıştıran İkizler ile uzun süreli ilişki yaşamak beceri ister.

Yengeç burcu (22 haziran-22 temmuz)



Sevmeyi ve sevilmeyi hayatının odak merkezi haline getiren Yengeç burcu sürekli fazlasını ister ve fazlasını vermeye çalışır. Yengeç burcu bu açıdan çok yorucudur. Yengeç burçları takıntı haline getirdiği her şey düzelmeyene kadar partnerine nefes dahi almaz.

Başak burcu (23 ağustos-22 eylül)



Başak burçları konu aşk olunca kontrolden çıkar. İlişkisine dair kötü senaryolar yazmakta üstüne yoktur. Başaklar bu yüzden mantık sınırlarını zorlayıp partneriyle sık sık kavga eder.



İkizler burcu, hava elementine sahip bir burçtur. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanlar bu burca sahiptir. İkizler burcu insanları, sosyal ve iletişim becerileri yüksek, meraklı ve zeki kişilerdir. Ancak aynı zamanda kararsız ve dengesiz olabilirler.

Yengeç burcu ise su elementine sahip bir burçtur. 22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğanlar bu burca sahiptir. Yengeç burcu insanları, duygusal ve hassas yapılarıyla bilinirler. Aynı zamanda sadık, koruyucu ve ailelerine bağlı kişilerdir. Ancak aşırı duygusal olmaları da dezavantajları arasında yer alabilir.

Başak burcu ise toprak elementine sahip bir burçtur. 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğanlar bu burca sahiptir. Başak burcu insanları, pratik ve analitik düşünme becerileri yüksek, titiz ve düzenli kişilerdir. Ancak aynı zamanda eleştirel ve mükemmeliyetçi olmaları da dezavantajları arasında yer alabilir.