Maden suyu içerken hiç dikkat etmedik! Besin değerini uçuran hata!

Maden suyu en faydalı içeceklerdendir. Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de maden suyuyla ilgili sayısız araştırma bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda maden suyunun faydaları ortaya çıkarılmıştır.

MADEN SUYUNUN FAYDALARI ŞAŞIRTIYOR

Günde 1 şişe maden suyu içmek meğer vücutta mucizeler yaratıyormuş. Diş ve kemik sağlığına iyi gelen maden suyu aynı zamanda da mideyi rahatlatıyor.

Bağırsaklara ve mideye iyi gelen maden suyu tam bir sindirim dostu.

Bağışıklık sistemimizi de güçlendiren maden suyunun en büyük faydası ise cilt güzelliğine..

Yüzünüzü maden suyuyla yıkamanız durumunda kısa sürede cilt kuruluğunuz geçiyor. Ciltteki sivilce lekeleri yok oluyor.

SAÇA UYGULANIRSA..

Maden suyuyla saçınızı yıkamanız durumundaki faydaları ise hiç bir güzellik uzmanı tarafından anlatılmamıştı.

Saç dibi kuruluğuna iyi geliyor.

Saçtaki egzamayı geçiriyor

Saçtaki kepeklenmeyi ortadan kaldırıyor.

İnanmayacaksınız ama saç çıkarıyor ve saç dökülmesini durduruyor.

MADEN SUYUNUN FAYDALARINI UÇURAN HATA!

Maden suyunu içerken şişesinde içmek gerekiyormuş. Maden suyu bardağa döküldüğü anda tüm faydalı bileşenlerini kaybediyor. Şişesinde içilen maden suyunun çok daha faydalı olduğu belirtiliyor.

Aynı uyarı soda içinde geçerli.

SODA MI MADEN SUYU MU?

Bir çok kişi hangisinin faydalı olduğunu soruyor. Beslenme uzmanları bununda cevabını vermiş. Maden suyu unutmayın sodadan daha faydalıdır.

Peki, günde kaç şişe maden suyu tüketilmelidir?

Maden suyu, içerdiği mineraller sayesinde vücudumuz için oldukça faydalı bir içecektir. Ancak, tüketim miktarı kişinin yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve fiziksel aktivite düzeyine göre değişebilir. Genel olarak, yetişkin bir insanın günlük su ihtiyacı ortalama 2-2.5 litre arasındadır. Bu miktar, fiziksel aktivite düzeyine göre artabilir veya azalabilir.

Maden suyu tüketimi ise günlük su ihtiyacımızın bir kısmını karşılamak için kullanılabilir. Uzmanlar, günde 1-2 şişe maden suyu tüketmenin yeterli olduğunu belirtmektedir. Ancak, tüketim miktarı kişiden kişiye değişebilir. Özellikle spor yapan veya terleme problemi yaşayan kişilerin maden suyu tüketimini arttırması önerilmektedir.

Maden suyu tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunmaktadır. Özellikle sodyum içeriği yüksek olan maden sularının aşırı tüketimi, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, maden suyu tüketirken etiket bilgilerini dikkatlice okuyarak sodyum miktarına dikkat etmek önemlidir.

Derleme: Gercekgundem.com - Kaynak: Cumhuriyet.com.tr