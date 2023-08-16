Herkesi yıkmıştı. İyi haber geldi. Usta oyuncu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katıldı!

Binnur Kaya'nın dizisi final yapınca herkes çok üzülmüştü. Yeniden ekranlara dönecek olması herkesi çok sevindirdi.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı OGM Pictures imzalı dizinin kadrosuna, daha önce aynı yapım şirketinin Kırmızı Oda adlı dizisinde psikiyatrist rolünü canlandıran Binnur Kaya transfer oldu.

CANLANDIRACAĞI KARAKTER BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını kadrosuna katılan Binnur Kaya, dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı Halis Ağa'nın kızı Nükhet'e hayat verecek.

Geçtiğimiz günlerde Necmi Sancak’ın kaleme aldığı 'Ayşe' filminin çekimlerini tamamlayan oyuncu sosyal medya hesabından, setin bittiğini şu sözlerle duyurmuştu:

“Öyle unutulmaz bir yolculuktu ki… Yol güzeldi, yolcular güzeldi… Her şey bize eşlik etti; gökyüzü, yıldızlar, gündüz, gece, hayvanlar, yollar… Teşekkür ederim hepsine… Kalbimden..."

Yeni bir değişiklik olmazsa dizinin ekibi Cuma günü okuma provası yapacak, 19 Ağustos'ta çekimlere başlanması planlanıyor.

DİZİ YAKINDA SETE ÇIKIYOR

Öte yandan Yalı Çapkını dizisi yakında sete çıkıyor. Eylül ayında ekranda olması beklenen diziden peş peşe vedalar yaşanmıştı.

Binnur Kaya'nın diziye dahil olacak olması büyük sevinç yarattı. Kadroya birkaç önemli oyuncunun daha katılması bekleniyor.

Kaynak: Gazeteduvar.com.tr - Derleme: Gercekgundem.com