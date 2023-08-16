Müge Anlı onun sonu oldu. Apar topar yayından kaldırılmasına karar verildi

Halk TV'de aktarılanlara göre; Ünlü sunucu Serap Paköz'ün sunumuyla Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan "Gerçeğin Peşinde" programı nedeni bilinmeyen bir şekilde yayından kaldırıldı.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER ELE ALINIYORDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bloom Medya imzalı programda faili meçhul dosyaların karanlık yüzleri aydınlatılmaya çalışılıyor ve kayıplar bulunuyordu.

Avukat ve Adli Tıp Uzmanı görüşlerinin de yer aldığı programın yeni sezonda Star TV ekranında olmayacağı ortaya çıktı. Daha önce TV8'den Star TV'ye geçen programın yeni sezondaki akıbeti ise şimdiden merak konusu oldu.

MÜGE ANLI GERİ DÖNÜYOR

NTV'de yayımlanan habere göre; Müge Anlı kaldığı yerden yayınlarına devam edecek. ATV'de reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dönüş tarihi de belli oldu.

Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.

BÜYÜK HASRET BİTİYOR! ATV İDDİALARI DOĞRULADI

Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Yeni sezon tarihini programın yapımcısı Taner Ercan duyurdu. Ercan; '28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere' dedi.