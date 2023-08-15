Kış için taze fasulye saklama tekniği! Fiyatı tırmanışa geçince herkes bunu yapıyor

Bu yöntem sayesinde, kış aylarında taze fasulyenizi koruyabilir ve yaz aylarındaki lezzetini kış aylarında da yaşayabilirsiniz.

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Kış için taze fasulye saklama tekniği! Fiyatı tırmanışa geçince herkes bunu yapıyor

Kış aylarında taze fasulyenin lezzeti, yaz aylarındaki kadar taze olmuyor. Ayrıca, fiyatları da tırmanışa geçtiğinden dolayı, taze fasulye saklama teknikleri oldukça önem kazanıyor. Bu yazımızda, kış aylarında taze fasulyenizi nasıl saklayabileceğinizi anlatacağız.

Öncelikle, taze fasulyelerinizi iyice yıkayın ve kurulayın. Daha sonra, her bir fasulyenin uç kısımlarını kesin ve ortadan ikiye bölün. Bu işlemi yaparken, fasulyelerinizi mümkün olduğunca eşit boyutlara ayırmaya özen gösterin.

Daha sonra, tencerenize bir miktar su koyun ve kaynatın. Kaynayan suya fasulyelerinizi ekleyin ve 3-4 dakika boyunca kaynatın. Kaynatma işlemi bittikten sonra, fasulyeleri sudan alın ve soğuk suya batırın. Bu işlem sayesinde, fasulyelerinizi dondururken oluşacak buz kristallerinin önüne geçmiş olacaksınız.

Fasulyelerinizi dondurmak için, dondurucuya uygun poşetler kullanabilirsiniz. Fasulyelerinizi poşetlere eşit şekilde dağıtın ve poşetlerin üzerine tarih yazarak dondurucuya yerleştirin.

Taze fasulyenizi kullanmak istediğinizde, dondurucudan çıkarıp, poşeti açın ve fasulyeleri çözülmeye bırakın. Çözülen fasulyeleri yıkayıp, pişirmeye hazır hale getirebilirsiniz.

TAZE FASULYE KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

2 kilogram taze fasulye
1 kilogram domates
1 yemek kaşığı şeker
Zeytinyağı
Tuz

Kış için taze fasulye saklama tekniği! Fiyatı tırmanışa geçince herkes bunu yapıyor - Resim : 1

TAZE FASULYE KONSERVESİ TARİFİ

Fasulyeleri temizleyip kenarlarının kılçıkları ve uç kısımlarını alın. Ardından boş suyla yıkayın.

Domateslerin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın.

Fasulyeleri geniş bir tepsiye dizin.

Üzerine domatesleri yerleştirin.

Tuz ve şekeri de ekledikten sonra zeytinyağını da gezdirip kısık ateşte 1,5 saat kadar tencerenin kapağı kapalı şekilde pişirin.


Gerekirse ara ara zeytinyağı ekleyin.

Fasulyeler pişince üzerine bir miktar zeytinyağı ilave edip karıştırın.

Daha sonra kavanozlara alıp ağzını sıkıca kapatın ve ters çevirin.

Kavanozları 1 gün sonra düz hale getirin.

Afiyet olsun...

Kaynak: hurriyet.com.tr - derleme: gercekgundem.com - fotoğraflar: youtube.com

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