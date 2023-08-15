Kanal D’deki Yargı dizisinden 3 ayrılık birden! Yeni sezonda olmayacaklar

Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisi yakında sete çıkıyor. Yargı dizisinde yer almayacak oyuncular belli oldu.

3.SEZONDA OLMAYACAK İSİMLER

PARS GİTTİ. ARTIK YOK

Pazar akşamlarının rekortmen dizisi Yargı 55. bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümden bu yana seyircinin en sevdiği karakterlerden olan Pars Savcı ise dizi boyunca ayrılıklarla sınandı. Önce Neva'yı son olarak da Rıdvan'ı kaybeden Pars Savcı Yargı dizisinden nasıl ayrıldı? Karakterle bütünleşen Mehmet Yılmaz Ak'ın hastalığı ne? İşte detaylar...

Yargı dizisinde rol alan Mehmet Yılmaz Ak'ın sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrıldığı açıklandı. Dizinin sıkı takipçileri ve ünlü ismin hayranları ayrılık kararının sebebini merak ederken Mehmet Yılmaz Ak konuyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü oyuncu deprem ve sonrası süreçte zor günler geçiren ailesinin ve sevdiklerinin yanında olabilmek adına bu kararı aldığını açıkladı. Mehmet Yılmaz Ak dizide Pars karakterine can veriyordu.

KAAN URGANCIOĞLU DİZİYE VEDA MI ETTİ?

Yargı’nın başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu’nun canlandırdığı Ilgaz karakterinin cenaze töreni yapıldı. Ekrana gelen görüntülerde Ceylin Ilgaz’ı teşhis ederken otopsi raporları hazırlandı.

Ilgaz’ın cenaze töreni düzenlenirken dizinin son bölümünün final sahnesinde Ceylin karakteri, Ilgaz’ı karşısında buldu. Bu gelişme sonrası Ilgaz karakterinin ölüp ölmediği merak edilen konulardan birisi oldu.

Kaan Urgancıoğlu’nun Yargı dizisinden ayrıldığına ilişkin yapımcı ekiptan veya diziden resmi bir açıklama bulunmuyor. Yargı’da Ilgaz düğümü yeni sezonda ekrana gelecek bölümde açıklığa kavuşacak.