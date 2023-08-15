Ayakkabıda oluşan ayak kokusunu geçirme taktiği! 1 gece bekletilince tüm koku yok oluyor

Yenidevir.com.tr'deki içeriğe göre; Ayakkabılar, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, uzun süre giyildiğinde içinde oluşan kötü koku, herkesin başını ağrıtan bir sorundur. Bu sorunu çözmek için doğal yolları tercih edebilirsiniz. İşte ayakkabı kokusuna 5 doğal öneri:

1. Karbonat: Ayakkabının içine bir miktar karbonat dökün ve bir gece bekletin. Sabahleyin, karbonatı çıkarın ve ayakkabılarınızın içini iyice temizleyin. Bu yöntem, ayakkabıdaki kötü kokuyu giderir.

2. Sirke: Bir miktar sirkeyi suyla karıştırın ve ayakkabının içine dökün. Birkaç saat bekletin ve ardından ayakkabıyı iyice kurutun. Sirke, ayakkabıdaki bakterileri öldürür ve kötü kokuyu yok eder.

3. Limon: Ayakkabının içine birkaç dilim limon koyun ve bir gece bekletin. Sabahleyin, limonu çıkarın ve ayakkabının içini iyice temizleyin. Limon, ayakkabıdaki kötü kokuyu giderir ve taze bir koku bırakır.

4. Çay ağacı yağı: Birkaç damla çay ağacı yağını ayakkabının içine damlatın ve bir gece bekletin. Sabahleyin, ayakkabıyı iyice havalandırın. Çay ağacı yağı, ayakkabıdaki bakterileri öldürür ve kötü kokuyu yok eder.

5. Tuz: Ayakkabının içine bir miktar tuz dökün ve birkaç saat bekletin. Ardından, tuzu çıkarın ve ayakkabının içini iyice temizleyin. Tuz, ayakkabıdaki nemin emilmesine yardımcı olur ve kötü kokuyu giderir.

AYAKKABI KOKUSU NEDEN OLUR?

Ayakkabılar, giyildikleri alanlarda en çok kullanılan eşyalardan biridir. Gün boyu ayakta kalmak, yürümek ve koşmak ayakkabıların içinde gerçekleşir. Bu nedenle ayakkabılar, zamanla terleme, kir ve toz birikimi gibi faktörlerden dolayı kötü kokabilir.

Ayakkabıların kokmasının en büyük nedeni terlemedir. Ayaklarımızın terlemesi sonucu ayakkabıların içinde nem birikir ve bu nem ortamı bakterilerin üremesi için uygun bir zemin haline getirir. Bakterilerin üremesi sonucu da ayakkabılar kötü bir koku yaymaya başlar.

Bunun yanı sıra, ayakkabıların içinde biriken kir ve toz da kötü koku oluşumuna neden olabilir. Özellikle ayakkabıların içindeki tabanlık ve astar gibi bölgelerde biriken kirler zamanla kötü kokuya neden olur.

Ayakkabıların kokmasını önlemek için alınabilecek bazı önlemler vardır. Öncelikle ayakkabıların günlük kullanım sonrasında havalandırılması gerekir. Ayakkabıların içindeki nemin bu şekilde kuruması sağlanır ve bakterilerin üremesi engellenir.

Ayrıca, ayakkabıların içine kullanılabilecek özel ürünler de mevcuttur. Bu ürünler, ayakkabıların içindeki nemin emilmesine yardımcı olur ve kötü koku oluşumunu engeller.

Kaynaklar: yenidevir - gercekgundem.com - fotoğraflar: youtube.com