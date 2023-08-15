Yoğurt yaparken tutmama ihtimali olmuyor! İşin sırrını hiç bilmiyorduk. işte o teknik

Yoğurt yapımı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak evde yoğurt yaparken sıkça karşılaşılan problemlerden biri, yoğurdun tutmamasıdır. Bu durum, yoğurt yapmayı deneyen birçok kişinin canını sıkabilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü yoğurt tutma sorununu çözmek için birkaç basit teknik bulunuyor.

Öncelikle, yoğurt yaparken kullanacağınız sütün kalitesine dikkat etmelisiniz. Taze süt kullanmanız, daha lezzetli ve sağlıklı bir yoğurt elde etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca, sütü kaynatmadan önce üzerindeki yağı almanız da yoğurdun tutmasına yardımcı olacaktır.

Yoğurt mayalama işlemi için kullanacağınız yoğurt mayasının da önemi büyüktür. Yoğurt mayasını, marketlerden hazır olarak satın alabileceğiniz gibi evde de hazırlayabilirsiniz. Evde hazırlayacağınız yoğurt mayası, daha taze ve sağlıklı bir yoğurt yapmanızı sağlayacaktır.

Yoğurt mayalama işlemi sırasında, sütü sıcak tutmanız da yoğurdun tutmasına yardımcı olacaktır. Bunun için, sütü kaynatıp oda sıcaklığına gelene kadar soğumasını bekleyin. Daha sonra, yoğurt mayasını ilave edin ve karıştırın. Yoğurt mayalama işlemini gerçekleştirdikten sonra, yoğurdu sıcak bir ortamda bekletmeniz gerekiyor. Bu sayede yoğurdunuz tutacak ve lezzetli bir kıvama sahip olacaktır.

Son olarak, yoğurt yaparken sabırlı olmanız da önemlidir. Yoğurt mayalama işlemi en az 6-8 saat sürmelidir. Bu süre boyunca yoğurdunuzun tutması için beklemeniz gerekiyor. Sabrınızın sonucunda ise lezzetli ve sağlıklı bir yoğurt elde edeceksiniz.

FIRINDA YOĞURT TARİFİ

Fırında Yoğurt Tarifinde Hangi Malzemeler Kullanılır?

4 litre süt

1 kepçe süt (4 litrenin içinden alınacak)

4 yemek kaşığı ev yoğurdu

Evdeki kişi sayısına göre malzeme miktarını artırıp azaltabilirsiniz. 1 litre süt için, 1 yemek kaşığı yoğurt mayası kullanmanız gerekir. Ayrıca tarifte kullanacağınız sütün günlük, taze ve çiğ olmasına özen gösterin.

Fırında Yoğurt Nasıl Mayalanır?

Öncelikle sütü geniş bir tencereye alın ve kaynatın.

Yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Ortalama 40-45 derece sıcaklıklara ulaşmasını bekleyin.

Eğer termometreniz yoksa, serçe parmağınızı süte batırın. Parmağınız 6-7 saniye sütün içinde yanmadan kalabiliyorsa, mayalanma sıcaklığı oluşmuş demektir.

4 yemek kaşığı yoğurdu bir kaseye alın ve üzerine tenceredeki sütten bir kepçe süt ilave ederek karıştırın.

Hazırladığınız karışımı tencereye yavaş yavaş ve karıştırarak yedirin. Homojen bir şekilde dağılmasına dikkat edin.

Tenceredeki karışımı ısıya dayanıklı kavanozlara veya borcama koyun.

Fırını 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika bekleyin. Ardından fırını kapatın ve mayalı sütü ağzı açık kalacak şekilde yerleştirin.

Karışımı fırında 5-6 saat kadar tutun. Ardından fırından çıkartın ve kapağını kapatarak buzdolabında saklayın.

Kaynak: Lezzet.com.tr - Fotoğraflar: Youtube.com