ATV’nin Kardeşlerim dizisiyle ilgili son kararı: Ekranda yer almıyordu

ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim dizisi bir süredir ekranda değildi. Dizi izlenme rekorları kıran diziler arasında yer alıyor.

YAZ ARASI BİTİYOR

Gelen bilgiye göre ; Kardeşlerim dizisi için verilen yaz arası sonunda bitiyor. Kardeşlerim dizisinin yeni sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak ve dizi Eylül’de ekranda olacak.

Televizyongazetesi.com’daki habere göre; atv ekranlarında izleyicilerle 3 sezondur buluşmakta olan Kardeşlerim dizisi çok başarılı oldu. Dizinin genç oyuncuları kısa sürede parladı ve sosyal medyada çok büyük etkileşimler oluşturmayı başardı. Dizinin yurt dışında birçok ülkede yayınlanması, özellikle genç oyuncuların tanınmasında büyük fayda sağladı.

20 Şubat 2021 tarihinde ilk bölümü yayınlanan ve 3 sezon boyunca toplam 94 bölüm izleyicilerle buluşan Kardeşlerim dizisi, şimdi de 4. sezona hazırlanıyor. Dizinin hayranları da büyük bir heyecan ile Eylül ayının gelmesini bekliyor. Dizinin yeni bölümlerinin Eylül ayında izleyicilerle buluşması şaşırtıcı olmayacaktır. Zira hem ikinci hem de üçüncü sezonlar hep Eylül ayının ilk iki haftasında başlamıştı.

Üçüncü sezon finali herkesi şaşkına çevirmişti, dördüncü sezonun bu noktadan başlayacak olması heyecanın daha da artmasını sağlıyor.

Üçüncü sezon finalinde; Ahmet’in Suzan ile evlenmesini hazmedemeyen Şevval gelin arabasının firen ayarlarıyla oynatarak ölümcül bir kaza sebebiyet verdi.

Asiye, Doruk, Ömer, Süsen, Sarp, Ahmet ve Suzan’ın içerisinde olduğu gelin arabası uçurumdan aşağı yuvarlandı. Dizinin dördüncü sezonu için izleyiciler işte bu etkileyici sezon finalinden sonra daha da heyecanlı bir bekleyiş içine girdi.

Kardeşlerim dizisinin yeni sezondan ilk bölümlerinin Eylül ayı içinde izleyicilerle buluşması yönünde bir beklenti olduğunu da hatırlatalım.

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir.