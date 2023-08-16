Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek

Haşlanmış mısır suyu, genellikle yemek hazırlarken atılan bir yan ürün olarak görülür. Ancak, bu suyun pek çok faydası olduğunu biliyor muydunuz? İşte, kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek:

1. Sağlıklı bir içecek olarak tüketilebilir:

Haşlanmış mısır suyu, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir içecektir. İçerdiği yüksek orandaki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

2. Cilt bakımında kullanılabilir:

Haşlanmış mısır suyu, cilt sağlığı için de son derece faydalıdır. İçerdiği A vitamini sayesinde cildin nem dengesini korur ve ciltteki lekeleri azaltır.

3. Saç bakımında etkilidir:

Haşlanmış mısır suyu, saçları güçlendirir ve saç derisindeki kaşıntıyı azaltır. Aynı zamanda saçların daha parlak ve canlı görünmesine de yardımcı olur.

4. Bitkiler için gübre olarak kullanılabilir:

Haşlanmış mısır suyu, bitkiler için doğal bir gübre olarak kullanılabilir. İçerdiği mineraller sayesinde bitkilerin büyümesini teşvik eder ve toprağın verimliliğini artırır.

5. Hayvanlar için sağlıklı bir içecek olarak tüketilebilir:

Haşlanmış mısır suyu, hayvanlar için de son derece faydalı bir içecek olarak kabul edilir. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur.

HAŞLANMIŞ MISIR TARİFİ

Hurriyet.com.tr sitesinde haşlanmış mısır tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

MALZEMELER:

5 adet mısır

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

Sıcak su

NASIL YAPILIR?

Mısırları güzelce temizleyin ve yıkayın. İç kabuklarından da birkaç yaprak ayırın ve yıkayın. Daha sonra kabukları geniş bir tencereye yerleştirin. Üzerine mısırları koyun. Mısırların üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. En son süt ve şekeri de ilave edip hafifçe karıştırın. Tencerenin kapağı kapalı şekilde mısırlar yumuşayana kadar pişirin. Mısırlar piştikten sonra servis edebilirsiniz.

Kaynak: Hurriyet.com.tr - CNNTurk.com - Gercekgundem.com