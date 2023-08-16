Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek

Türk mutfağında haşlanmış mısır büyük yer tutar. Özellikle sokak lezzetleri arasında haşlanmış mısır ilk sıradadır. Evde mısır haşladığınızda suyunu dökmeyin. Haşlanmış mısır suyunun bilinmeyen bir etkisi çıktı.

Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek

Haşlanmış mısır suyu, genellikle yemek hazırlarken atılan bir yan ürün olarak görülür. Ancak, bu suyun pek çok faydası olduğunu biliyor muydunuz? İşte, kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek:

1. Sağlıklı bir içecek olarak tüketilebilir:

Haşlanmış mısır suyu, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir içecektir. İçerdiği yüksek orandaki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

2. Cilt bakımında kullanılabilir:

Haşlanmış mısır suyu, cilt sağlığı için de son derece faydalıdır. İçerdiği A vitamini sayesinde cildin nem dengesini korur ve ciltteki lekeleri azaltır.

3. Saç bakımında etkilidir:

Haşlanmış mısır suyu, saçları güçlendirir ve saç derisindeki kaşıntıyı azaltır. Aynı zamanda saçların daha parlak ve canlı görünmesine de yardımcı olur.

4. Bitkiler için gübre olarak kullanılabilir:

Haşlanmış mısır suyu, bitkiler için doğal bir gübre olarak kullanılabilir. İçerdiği mineraller sayesinde bitkilerin büyümesini teşvik eder ve toprağın verimliliğini artırır.

5. Hayvanlar için sağlıklı bir içecek olarak tüketilebilir:

Haşlanmış mısır suyu, hayvanlar için de son derece faydalı bir içecek olarak kabul edilir. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur.

HAŞLANMIŞ MISIR TARİFİ

Hurriyet.com.tr sitesinde haşlanmış mısır tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek - Resim : 1

MALZEMELER:

5 adet mısır
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı toz şeker
Sıcak su

NASIL YAPILIR?

Mısırları güzelce temizleyin ve yıkayın. İç kabuklarından da birkaç yaprak ayırın ve yıkayın. Daha sonra kabukları geniş bir tencereye yerleştirin. Üzerine mısırları koyun. Mısırların üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. En son süt ve şekeri de ilave edip hafifçe karıştırın. Tencerenin kapağı kapalı şekilde mısırlar yumuşayana kadar pişirin. Mısırlar piştikten sonra servis edebilirsiniz.

Kaynak: Hurriyet.com.tr - CNNTurk.com - Gercekgundem.com

Kış için taze fasulye saklama tekniği! Fiyatı tırmanışa geçince herkes bunu yapıyor Kış için taze fasulye saklama tekniği! Fiyatı tırmanışa geçince herkes bunu yapıyor
Ayakkabıda oluşan ayak kokusunu geçirme taktiği! 1 gece bekletilince tüm koku yok oluyor Ayakkabıda oluşan ayak kokusunu geçirme taktiği! 1 gece bekletilince tüm koku yok oluyor
Yoğurt yaparken tutmama ihtimali olmuyor! İşin sırrını hiç bilmiyorduk. işte o teknik Yoğurt yaparken tutmama ihtimali olmuyor! İşin sırrını hiç bilmiyorduk. işte o teknik
Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek Haşlanmış mısır suyunu atmayın! Kimsenin daha önce duymadığı 5 şaşırtıcı gerçek
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten 'saatli bomba' uyarısı: 'Eylül ayı itibarıyla bir yerde patlayacak!' İslam Memiş'ten 'saatli bomba' uyarısı: 'Eylül ayı itibarıyla bir yerde patlayacak!'
Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını nasıl gördü? İşte günün gazete manşetleri Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını nasıl gördü? İşte günün gazete manşetleri
İstanbullular mumları hazırlayın: 19 ilçe o saatlerde karanlığa gömülecek İstanbullular mumları hazırlayın: 19 ilçe o saatlerde karanlığa gömülecek
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni Cem Garipoğlu açıklaması: 'Hukuken söz konusu değil' Adalet Bakanı Tunç'tan yeni Cem Garipoğlu açıklaması: 'Hukuken söz konusu değil'
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 11 derece birden artacak, termometreler 40'ı aşacak! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 11 derece birden artacak, termometreler 40'ı aşacak!