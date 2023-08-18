Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı…

İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay oynadıkları dizide başarılı bir uyum sergilemişlerdi. Kuş Uçuşu dizisi kısa sürede ülkenin en çok izlenen dizilerinden birine dönüşmüştü.

Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Herkesin beklediği haber gelmedi. İbrahim Çelikkol’un başka bir diziyle anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. O iddialar gerçek çıktı. Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; Uzun süre Selahaddin Eyyubi dizisiyle görüşen ancak sözleşme koşullarında anlaşamayan İbrahim Çelikkol NGM'yle el sıkıştı.

İbrahim Çelikkol haziran ayında Netflix’te yayınlanan “Kuş Uçuşu”nun peş peşe 2. ve 3. sezonunu tamamlamış ve ana akımdan gelen dizi teklifleriyle görüşmeye başlamıştı. Selahaddin Eyyubi‘yle yaptığı görüşme sözleşme aşamasında kalan yakışıklı oyuncu gelen yeni teklifler arasından seçimini yaptı.

İbrahim Çelikkol, NGM‘nin atv için çekeceği “Güneş Tutulması” dizisiyle prensipte el sıkıştı. Emre Kabakuşak‘ın yöneteceği diziyi Ayça Mutlugil ile Nuray Uslu yazıyor. Çelikkol’un atv’nin önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri yapacağı kanal tanıtım çekimine katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.

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