Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı…

Birçok kişi Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un yeniden aynı dizide yer almasını beklerken İbrahim Çelikkol "Güneş Tutulması" dizisiyle geri dönüyor

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı…

İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay oynadıkları dizide başarılı bir uyum sergilemişlerdi. Kuş Uçuşu dizisi kısa sürede ülkenin en çok izlenen dizilerinden birine dönüşmüştü.

Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Herkesin beklediği haber gelmedi. İbrahim Çelikkol’un başka bir diziyle anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. O iddialar gerçek çıktı. Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; Uzun süre Selahaddin Eyyubi dizisiyle görüşen ancak sözleşme koşullarında anlaşamayan İbrahim Çelikkol NGM'yle el sıkıştı.

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı… - Resim : 1

İbrahim Çelikkol haziran ayında Netflix’te yayınlanan “Kuş Uçuşu”nun peş peşe 2. ve 3. sezonunu tamamlamış ve ana akımdan gelen dizi teklifleriyle görüşmeye başlamıştı. Selahaddin Eyyubi‘yle yaptığı görüşme sözleşme aşamasında kalan yakışıklı oyuncu gelen yeni teklifler arasından seçimini yaptı.

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı… - Resim : 2

İbrahim Çelikkol, NGM‘nin atv için çekeceği “Güneş Tutulması” dizisiyle prensipte el sıkıştı. Emre Kabakuşak‘ın yöneteceği diziyi Ayça Mutlugil ile Nuray Uslu yazıyor. Çelikkol’un atv’nin önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri yapacağı kanal tanıtım çekimine katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.

Gercekgundem.com - Derleme

Yoğurdun içine 1 kaşık eklenir ve yenirse sabaha hemen etkisini gösteriyor! Deneyen çok Yoğurdun içine 1 kaşık eklenir ve yenirse sabaha hemen etkisini gösteriyor! Deneyen çok
Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı… Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol hayranlarını üzen haber! İddialar gerçek çıktı…
Maden suyu içerken hiç dikkat etmedik! Besin değerini uçuran hata! Maden suyu içerken hiç dikkat etmedik! Besin değerini uçuran hata!
Aşk konusunda en beceriksiz 3 burç! İlişkileri her zaman ellerinde patlıyor Aşk konusunda en beceriksiz 3 burç! İlişkileri her zaman ellerinde patlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı! Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı!
Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar' Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'
Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi
İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı İktidara yakın yazar paylaştı: AKP'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı
43 ili sıcak hava dalgası vuracak: Bu illerde yaşayanlar nefes almakta zorlanacak! 43 ili sıcak hava dalgası vuracak: Bu illerde yaşayanlar nefes almakta zorlanacak!