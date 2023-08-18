Kek kabarmıyorsa işin sırrını hep atlamışız: Tepsiye sığmayan kabarık kekin püf noktası

kek yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. İşte bilmeniz gereken o püf noktalar

1. Malzemelerin ölçüsüne dikkat edin



Kek yaparken, malzemelerin ölçüsü çok önemlidir. Tarifte belirtilen ölçülere uygun olarak malzemeleri kullanmalısınız. Özellikle un, şeker ve yumurta gibi ana malzemelerin ölçüsüne dikkat etmek, kekinizin lezzetini ve dokusunu doğrudan etkileyecektir.

2. Kek hamurunu karıştırırken fazla işlemeyin



Kek hamurunu hazırlarken, malzemeleri iyice karıştırmak önemlidir. Ancak hamuru fazla işlemek, kekinizin kabarmasını engelleyebilir. Bu nedenle, malzemeleri karıştırırken hafif hareketlerle hamuru karıştırmaya özen gösterin.

3. Fırın sıcaklığına dikkat edin



Kekin pişmesi için fırın sıcaklığı çok önemlidir. Fırınınızın sıcaklığına göre pişirme süresi değişebilir. Bu nedenle, tarifte belirtilen fırın sıcaklığına uygun olarak kekinizi pişirmeye özen gösterin. Ayrıca, kekinizi fırına koymadan önce fırının ısısının tamamen ulaşmasını bekleyin. Böylece kekiniz daha iyi kabaracak ve lezzetli olacaktır.

Kabarık Kek Yapmanın Püf Noktaları Nelerdir?



Temel malzemeleri kullanmak:

Eğer kek yapmaya yeni yeni başladıysanız, temel malzemelerden oluşan tarifleri denemenizi öneriyoruz. Eliniz alışana kadar; Yoğurtlu kek, cevizli kek ve limonlu kek gibi basit adımlardan oluşan kek tariflerine ağırlık verin.

Kekin olmazsa olmaz malzemelerini tanıyın:

Kek yapımında olmazsa olmaz bazı malzemeler vardır. Bunlar, süt, toz şeker, un, yumurta, sıvı yağ, un ve kabartma tozudur. Eğer çok farklı bir kek denemiyorsanız, kekinizin içinde bu malzemelerin kullanılacağını bilmeniz gerekiyor.

Bazı malzemelerin ısısına dikkat edin:

Kek tariflerinin birçoğunda 'Tereyağının oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.' notunu görmüşsünüzdür. Ancak, kabarık kek yaparken sadece tereyağına dikkat etmek yetmiyor. Malzemeleri 15 dakika önce çıkartıp oda ısısında bekleterek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle yumurta ve tereyağının ısısını çok dikkat edin.

Tarif ölçülerine bağlı kalın:

Kek yapımında göz kararı ölçüler kullanmak yerine, verilen ölçüleri kullanın. Bazı ölçüler gram ve litre cinsinden yazıldığı için, bu ölçüleri not etmenizde fayda var.

1 su bardağı un = 140 gram, 1 çay bardağı toz şeker = 110 gram, 1 su bardağı toz şeker = 200 gram, 1 su bardağı sıvı yağ = 240 mililitre (süt ve su gibi sıvılar için de geçerli), 1 yemek kaşığı un = 9 gram.

Fırını mutlaka önceden ısıtın:

Fırını, keki pişireceğiniz zaman değil, harcı hazırlarken ısıtmaya başlayın. Fırının 10 dakika erken ısınması, kekin her tarafının eşit bir şekilde pişmesini sağlayacaktır. Böylece bir taraf çok iyi pişerken, diğer tarak çiğ kalmaz.

Şeker ve yumurtayı çok iyi karıştırın:

Kek tariflerinin ilk adımı genellikle yumurta ve şekerin çırpılmasıyla başlar. Bu işlemi mikserle uygulamak zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. Şeker, eriyinceye kadar yumurtayla birlikte karıştırın. Ve kekin ilerleyen adımlarında içerisine şeker koymayın.

Unu mutlaka eleyin:

Kek yapımında kullanacağınız un, nişasta ve kabartma tozu gibi katı malzemeleri mutlaka eleyerek kullanın. Bu sayede topaklanma oluşmasını önleyebilir ve kekin daha iyi kabarmasını sağlayabilirsiniz.

Harcı çırpmayın, karıştırın:

Katı malzemeleri ekledikten sonra çırpma teli yerine spatula kullanın. Kek harcını çırpmak, gözenek ve topak oluşmasına yol açar. Bu yüzden spatula ile malzemeleri alttan üste doğru karıştırın.

Keki kolayca çıkarabilmek için un ve yağ kullanın:

Keki pişirmek için kullanacağınız kalıbı önce tereyağı ile yağlayın. Ardından kalıbın iç kısmına un serpiştirin. Daha sonra kalıbı ters çevirerek fazla unlu kısımlarından arındırın. Bu sayede pişen kek kalıptan daha kolay çıkacaktır. Eğer, kare borcam gibi düz bir kalıp kullanacaksanız, yağlı kağıt işinize daha çok yarayacaktır.

Kürdan testi uygulayın:

Keki pişirirken fırını fansız programda çalıştırın. Ayrıca kek pişerken, fırının kapağını sürekli açmayın. Bu işlem ısının değişmesine neden olur. Kekin pişip pişmediğini anlamak için bıçak ve çatal yerine kürdan batırın.

Oda sıcaklığında bekletin:

Keki, pişirdikten sonra fırından çıkartın ve 2 dakika bekleyin. İlk sıcaklığı çıktığında keki kalıptan çıkartın ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletin. Kek, ılımaya başladığında dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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Kaynak. lezzet.com.tr