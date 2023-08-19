Kemerburgaz turşucusuna göre kimse bilmiyor bu işi! Turşuyu kıtır yapan tüyo

Kemerburgaz turşusu, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Ancak, turşunun kıtır kıtır olması ve lezzetinin tam olarak ortaya çıkması için doğru tekniklerin uygulanması gerekmektedir. Bu noktada, Kemerburgaz turşucusu İbrahim Ethem Karamanoğlulları'nın püf noktaları oldukça işinize yarayabilir.

30 yıldır yurt dışında yaşayan İbrahim Ethem usta, Kemerburgaz turşusunun sırrını paylaşıyor. Öncelikle, turşu yapacağınız sebzelerin taze ve kaliteli olmasına özen göstermelisiniz. Sebzeleri doğru şekilde yıkayıp hazırladıktan sonra, turşu suyunun hazırlanması aşamasına geçebilirsiniz.

İbrahim Ethem ustanın verdiği önemli bir püf noktası, turşu suyuna ekleyeceğiniz sirke miktarıdır. Sirke oranını fazla tutmanız turşunun tadını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, turşu suyuna ekleyeceğiniz sirke miktarını dikkatli bir şekilde ayarlamanız gerekmektedir.

Turşu suyu hazır olduktan sonra, sebzeleri kavanoza yerleştirin ve üzerine turşu suyunu dökün. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve serin bir yerde bekletin. Turşunun kıvamını kontrol etmek için ara ara kavanozu açabilirsiniz. Kıvamın tam olarak istediğiniz gibi olması için turşuyu en az 1 hafta bekletmeniz gerekmektedir.

Son olarak, Kemerburgaz turşusunu kıtır yapmanın püf noktası da İbrahim Ethem ustanın verdiği bir ipucunda gizlidir. Turşuyu servis etmeden önce, kavanozu ters çevirin ve turşuyu birkaç kez sallayın. Bu sayede, turşunuzun daha kıtır olmasını sağlayabilirsiniz.

KARIŞIK TURŞU TARİFİ

Siz de evde kendi turşunuzu yapabilirsiniz

KARIŞIK TURŞU MALZEMELERİ:

-1 adet orta boy lahana

-250 gram havuç

-250 gram yeşil domates

-250 gram küçük sivri acı biber

-4-5 adet kırmızı biber, 2 adet kelek

-250 gram kaya tuzu

-1 su bardağı nohut

-250 gram üzüm

-1 kahve fincanı üzüm sirkesi

-10-15 diş sarmısak, 1 adet limon

-6-7 adet kereviz sapı

KARIŞIK TURŞU YAPILIŞI:

Havuçları soyup, kaynar suya atın. 2-3 dakika bekletip çıkartın ve iri iri dilimleyin. Lahanayı irice doğrayın. Domatesleri ve kırmızı biberleri ikiye kesin. Kelekleri dört parçaya ayırın. Kavanozun alt kısmına nohutların ve üzümlerin yarısını boşaltın. Sebzeleri kavanoza yerleştirirken aralara sarmısakları atın. Limonu dilimleyip sebzelerin üstüne sıralayın. En üste yıkanmış kereviz saplarını, kalan nohutları ve üzümleri yerleştirin. Kaya tuzunu kavanozu dolduracak kadar suda eritin. Bir gece dinlendirdikten sonra kavanoza boşaltın. Sirkeyi ekleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp, serin bir yerde olgunlaşmasını bekleyin.

Afiyet olsun

Kaynak: Sabah.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com - derleme: gercekgundem.com