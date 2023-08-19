Kerem Bursin herkesi yıkmıştı. Yeni gelişme var… Hayranlarından üzüntü mesajları yağıyor

Yeni diziye başlayan Kerem Bursin yoğun bir dönemden geçiyor. Sette rahatsızlanan Kerem Bursin’in son durumu hayranları tarafından merak ediliyor.

Sosyal medyada çok sayıda hayranı Kerem Bursin için mesajlar paylaşmaya başladı. Peki yakışıklı oyuncunun son durumu nasıl?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; Kerem Bürsin dün Ya Çok Seversen dizi setinde ateşlendi. Ateşi düşmeyince Liv Hospital’a götürülen ünlü oyuncunun yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edildi.

Kerem Bürsin dün hastanede kaldı. Bugün kendisini iyi hisseden oyuncunun bir gün daha hastanede dinleneceği, daha sonra isinin basına döneceği öğrenildi.

DİZİ REYTİNGLERDE BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

Öte yandan ; Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı Ya Çok Seversen adlı dizi reytinglerde beklenen ilgiyi görmedi.

Ya Çok Seversen, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan paylaşmaktadır.

Dizi Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Gelecek sezonda dizinin devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Kararı kanal yönetiminin kısa bir süre sonra açıklaması bekleniyor.

Derleme: gercekgundem.com