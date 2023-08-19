Kerem Bursin herkesi yıkmıştı. Yeni gelişme var… Hayranlarından üzüntü mesajları yağıyor

FOX TV ekranlarında yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Kerem Bursin gelen son haberle herkesi üzdü.

Kerem Bursin herkesi yıkmıştı. Yeni gelişme var… Hayranlarından üzüntü mesajları yağıyor

Yeni diziye başlayan Kerem Bursin yoğun bir dönemden geçiyor. Sette rahatsızlanan Kerem Bursin’in son durumu hayranları tarafından merak ediliyor.

Sosyal medyada çok sayıda hayranı Kerem Bursin için mesajlar paylaşmaya başladı. Peki yakışıklı oyuncunun son durumu nasıl?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; Kerem Bürsin dün Ya Çok Seversen dizi setinde ateşlendi. Ateşi düşmeyince Liv Hospital’a götürülen ünlü oyuncunun yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edildi.

Kerem Bursin herkesi yıkmıştı. Yeni gelişme var… Hayranlarından üzüntü mesajları yağıyor - Resim : 1

Kerem Bürsin dün hastanede kaldı. Bugün kendisini iyi hisseden oyuncunun bir gün daha hastanede dinleneceği, daha sonra isinin basına döneceği öğrenildi.

DİZİ REYTİNGLERDE BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

Öte yandan ; Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı Ya Çok Seversen adlı dizi reytinglerde beklenen ilgiyi görmedi.

Kerem Bursin herkesi yıkmıştı. Yeni gelişme var… Hayranlarından üzüntü mesajları yağıyor - Resim : 2

Ya Çok Seversen, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları'nın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan paylaşmaktadır.

Dizi Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Gelecek sezonda dizinin devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Kararı kanal yönetiminin kısa bir süre sonra açıklaması bekleniyor.

Derleme: gercekgundem.com

Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi
Yoğurdun içine 1 kaşık eklenir ve yenirse sabaha hemen etkisini gösteriyor! Deneyen çok Yoğurdun içine 1 kaşık eklenir ve yenirse sabaha hemen etkisini gösteriyor! Deneyen çok
Süt + biber birleşiminin bilinmeyen etkisi! Kavurmasını yapıp yenilirse eğer... Süt + biber birleşiminin bilinmeyen etkisi! Kavurmasını yapıp yenilirse eğer...
Yargı oyuncusu Kaan Urgancıoğlu herkesi yıkmıştı. Gelen mutlu haber sevindirdi Yargı oyuncusu Kaan Urgancıoğlu herkesi yıkmıştı. Gelen mutlu haber sevindirdi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili sıcak hava vuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak! Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili sıcak hava vuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak!
O illere giderken iki kez düşünün: En sinirli iller sıralaması belli oldu, zirvedeki il şaşırttı! O illere giderken iki kez düşünün: En sinirli iller sıralaması belli oldu, zirvedeki il şaşırttı!
Memur ve emekliye zamda yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, rakam ortaya çıktı! Memur ve emekliye zamda yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, rakam ortaya çıktı!
İsviçreli bankadan dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Her şey sil baştan! İsviçreli bankadan dikkat çeken altın fiyatları tahmini
Tatil planı yapanlara 1 Eylül uyarısı: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı Tatil planı yapanlara 1 Eylül uyarısı: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı