Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar özellikle batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Uzmanlar, “pastırma sıcakları” olarak bilinen bu dönemle birlikte, önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde sonbaharın ılık ve güneşli havasının etkili olacağını belirtiyor.

Tahminlere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde parçalı bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğu bölgelerinde yer yer pus ve sis görülebileceği bildirildi.

Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredecek.

Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde görülecek sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hafta boyunca güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler için elverişli koşulların süreceği ifade edildi.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi