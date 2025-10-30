Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’nin batı, iç ve güney bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak. Pastırma sıcakları etkisini 5 gün boyunca gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar özellikle batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Uzmanlar, “pastırma sıcakları” olarak bilinen bu dönemle birlikte, önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelinde sonbaharın ılık ve güneşli havasının etkili olacağını belirtiyor.
Tahminlere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde parçalı bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğu bölgelerinde yer yer pus ve sis görülebileceği bildirildi.
Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıklar yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredecek.
Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde görülecek sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hafta boyunca güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler için elverişli koşulların süreceği ifade edildi.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi