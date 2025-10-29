İzmir'i Bekleyen Çifte Felaket! Uzman İsim Üstüne Basa Basa Uyardı

Geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların ardından sel felaketini yaşayan İzmir için korkutan uyarı geldi. Kentin güneyden gelen sıcak hava ile Balkanlar üzerinden inen soğuk hava dalgalarının kesişim hattında kalması nedeniyle kuvvetli yağışların yılın her döneminde görülebileceğini söyleyen Ufuk Özkan, kuraklık tehlikesinin yağışlı sezonda dahi ortadan kalkmadığının altını çizdi ve ekledi: İzmir'de sel ve kuraklık aynı anda yaşanabilir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Özkan, 23 Ekim'de Foça, önceki gün de Bergama'da meydana gelen sel ve taşkınların ardından kritik açıklamalarda bulundu.

HEM SEL HEM KURAKLIK...

Dr. Özkan, kentin güneyden gelen sıcak hava ile Balkanlar üzerinden inen soğuk hava dalgalarının kesişim hattında kalması nedeniyle kuvvetli yağışların yılın her döneminde görülebileceğini söyledi.

Dr. Özkan, kuraklık tehlikesinin yağışlı sezonda dahi ortadan kalkmadığını, kentleşme ve arazi kullanımı değişimleri nedeniyle sel ve taşkın riskinin her yıl yaşanabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bilimsel bir gerçek sonucunda biliyoruz ki kuraklık, suyu tutamama ve yönlendirememe problemi. Dolayısıyla suyla ilgili problemlerimiz yazın olduğu gibi kışın da devam edecek.

İzmir'in daha yüksek kesimleri olan Kuzey ilçelerinde, kentsel anlamda büyüyen ve arazi kullanımının hızlı değiştiği alanlarda, yeni yol yapımlarının olduğu, yeni mahallelerinin açıldığı, maden çalışmalarının ya da arazi örtüsünü ortadan kaldıracak büyük projelerin gerçekleştirildiği alanlarda şiddetli yağışlar sel taşkını oluşturma riski taşıyor. İzmir'de sel ve kuraklık aynı anda yaşanabilir."

