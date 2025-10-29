Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu seyretmesi bekleniyor. İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyonkarahisar’ın güneyi, Adana’nın kuzey ve doğu kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki dağlık alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri (Iğdır hariç), İskenderun Körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda pus ve yer yer sis görülebilir.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 6 ila 8 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.

RÜZGAR

Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, Marmara ile güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği öngörülüyor.

Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgârın 30-50 km/sa hızla kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyılarında ise 50-80 km/sa hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı:

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç), İskenderun Körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı:

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman fırtına düzeyine ulaşan rüzgârlar görülebilir. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

MARMARA

Genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

İstanbul: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

Bursa: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 17°C, parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu. Afyonkarahisar’ın güneyinde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis olasılığı yüksek.

Afyonkarahisar: 16°C, güney kesimlerde sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Denizli: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

İzmir: 22°C, parçalı bulutlu

Muğla: 23°C, az bulutlu

AKDENİZ

Genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Adana’nın kuzeyi ve doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İskenderun Körfezi civarında yağışların kuvvetli olması muhtemel.

Adana: 27°C, kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak

Antalya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 26°C, yer yer kuvvetli sağanak

Isparta: 19°C, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Bölgenin güney ve doğusunda aralıklı yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde Sivas çevresinde kuvvetli yağış görülebilir. Kuzeybatı kesimlerde pus ve sis oluşabilir.

Ankara: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 17°C, sabah saatlerinde yerel sağanak

Sivas: 12°C, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

Bolu: 14°C, sabah saatlerinde hafif sağanak

Düzce: 18°C, aralıklarla sağanak

Sinop: 21°C, aralıklarla sağanak

Zonguldak: 18°C, yer yer sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgâr, kıyı kesimlerde zaman zaman fırtına seviyesine çıkabilir.

Amasya: 17°C, yerel sağanak yağışlı

Rize: 17°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Samsun: 18°C, aralıklı sağanak

Trabzon: 17°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak

DOĞU ANADOLU

(Hakkari hariç) bölge genelinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Erzurum: 14°C, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar, öğleden sonra yer yer kuvvetli

Kars: 16°C, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak, yükseklerde kar

Malatya: 20°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Van: 18°C, öğleden sonra sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde öğleden sonra sağanak yağış görülebilir.

Diyarbakır: 25°C, öğleden sonra sağanak

Gaziantep: 24°C, çok bulutlu

Mardin: 24°C, parçalı ve çok bulutlu

Siirt: 25°C, öğleden sonra sağanak yağışlı

Kaynak: Haber Merkezi