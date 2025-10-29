Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu seyretmesi bekleniyor. İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyonkarahisar’ın güneyi, Adana’nın kuzey ve doğu kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki dağlık alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri (Iğdır hariç), İskenderun Körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda pus ve yer yer sis görülebilir.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 6 ila 8 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.
RÜZGAR
Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden, Marmara ile güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği öngörülüyor.
Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgârın 30-50 km/sa hızla kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyılarında ise 50-80 km/sa hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç), İskenderun Körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı:
Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman fırtına düzeyine ulaşan rüzgârlar görülebilir. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.
BÖLGESEL HAVA DURUMU
MARMARA
Genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
İstanbul: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
Bursa: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu. Afyonkarahisar’ın güneyinde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis olasılığı yüksek.
Afyonkarahisar: 16°C, güney kesimlerde sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Denizli: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 22°C, parçalı bulutlu
Muğla: 23°C, az bulutlu
AKDENİZ
Genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Adana’nın kuzeyi ve doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İskenderun Körfezi civarında yağışların kuvvetli olması muhtemel.
Adana: 27°C, kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 26°C, yer yer kuvvetli sağanak
Isparta: 19°C, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Bölgenin güney ve doğusunda aralıklı yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde Sivas çevresinde kuvvetli yağış görülebilir. Kuzeybatı kesimlerde pus ve sis oluşabilir.
Ankara: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 17°C, sabah saatlerinde yerel sağanak
Sivas: 12°C, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Bolu: 14°C, sabah saatlerinde hafif sağanak
Düzce: 18°C, aralıklarla sağanak
Sinop: 21°C, aralıklarla sağanak
Zonguldak: 18°C, yer yer sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgâr, kıyı kesimlerde zaman zaman fırtına seviyesine çıkabilir.
Amasya: 17°C, yerel sağanak yağışlı
Rize: 17°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Samsun: 18°C, aralıklı sağanak
Trabzon: 17°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
DOĞU ANADOLU
(Hakkari hariç) bölge genelinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Erzurum: 14°C, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar, öğleden sonra yer yer kuvvetli
Kars: 16°C, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak, yükseklerde kar
Malatya: 20°C, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Van: 18°C, öğleden sonra sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde öğleden sonra sağanak yağış görülebilir.
Diyarbakır: 25°C, öğleden sonra sağanak
Gaziantep: 24°C, çok bulutlu
Mardin: 24°C, parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 25°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
