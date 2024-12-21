Netflix'e Dev Rakip Geliyor: Hem Köklü Hem Güçlü

Sega video oyun dünyasında heyecan uyandıran bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Netflix modeline benzer bir abonelik hizmeti oluşturmayı değerlendirdiğini duyurdu. Bu hamle, oyun dünyasında halihazırda hızla yayılan yayın hizmetleri modeline güçlü bir katkı sağlayabilir. Ancak bu yaklaşım, sektörde tartışmalara yol açmış durumda.

ONCA SEÇENEK ARASINDA SEGA

Oyunseverlerin aşina olduğu Xbox Game Pass ve PlayStation Plus gibi hizmetlerin başarısı, Sega’nın da bu alana yönelmesini tetiklemiş gibi görünüyor. Halihazırda Microsoft, Sony, Nintendo, EA ve Ubisoft gibi devler, kullanıcılarına aylık abonelik ücretleriyle oyun kataloğlarına erişim imkânı sunuyor. Sega’nın kendi hizmetini oluşturma planları ise bu rekabeti yeni bir boyuta taşıyabilir.

Sega’nın başkanı Shuji Utsumi, BBC’ye verdiği demeçte abonelik tabanlı çözümlerin “çok ilginç” olduğunu vurguladı. “Bir şeyler düşünüyor ve tartışıyoruz, ancak şu anda açıklayabileceğimiz bir şey yok” diyen Utsumi, Sega’nın bu yönde adımlar atmaya hazırlandığını ima etti.

Bu yenilik fikri, oyuncular arasında heyecanın yanında kaygıları da beraberinde getiriyor. Twitch yayıncısı Rachel Howie (“DontRachQuit”), mevcut abonelik sayısının zaten fazla olduğunu belirterek, “Yeni bir abonelik hizmetine kaydolmayı haklı çıkarmak gittikçe zorlaşıyor,” dedi. Yine de Howie, Sega’nın sadık bir oyuncu kitlesi bulunduğuna ve bu hizmetten faydalanabileceklerine dikkat çekti.

İngiliz oyun geliştiricisi No More Robots’un Üretim Direktörü Sophie Smart ise, “Sega Mega Drive benim ilk konsolumdu. Sega’nın bu modern yönde ilerlediğini görmek beni heyecanlandırıyor,” diyerek bu adımın şirketin yenilikçi ruhuna uygun olduğunu belirtti. Ancak, bu hamlenin Sega oyunlarının diğer hizmetlerden kaldırılması gibi bir sonuca yol açabileceğini ve bunun da oyuncuları ek abonelik maliyetleriyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

SEGA'NIN YENİDEN DOĞUŞU

Shuji Utsumi, 90’lı yıllarda Sonic the Hedgehog ile Super Mario arasındaki çekışmaya damgasını vuran Sega’nın son yıllarda parıltısını kaybettiğine dikkat çekti. “Sega’yı yeniden parlak hale getirmek istiyorum,” diyen Utsumi, şirketin sadece Japonya’daki başarılara odaklandığını ve küresel sahnede daha aktif bir rol alması gerektiğini belirtti.

Şirketin harika RPG oyunları ve tanınır IP’leri bulunduğunu vurgulayan Utsumi, Sega’nın “defansif” yaklaşımdan çıkıp daha “saldırgan” bir strateji benimsemesi gerektiğini söyledi. Bu yönde atılan adımlar arasında, özellikle çok sevilen Sonic Adventure serisinin devamına dair hayranların beklentilerinin de bulunduğu ifade ediliyor. Utsumi, bu serinin yeni bir oyunla dönmesi konusunda “düşünüldüğünü”, ancak beklentileri karşılamanın zaman alacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi