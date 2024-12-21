Yaralı Köpeğe Yardım Etmek İçin Trafik Durduruldu
Eskişehir’de çevreyolunda yaralanan bir köpeği kurtarmak için trafik her iki yönde durduruldu. Ekiplerin çabasıyla güvenli şekilde yakalanan köpek tedavi altına alındı.
Eskişehir'deki çevreyolunda henüz bilinmeyen bir sebeple yaralanan köpek ekipleri teyakkuza geçirdi. Karın bölgesinden derin yarası bulunan ve orta refüje yatan köpeğin yakalanması için Tepebaşı Belediyesi ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Olay yerinde trafik polislerince köpeğin kaçması ve arabaların ona çarpma ihtimali gözetilerek her iki yönde de trafik durduruldu. Tepebaşı Belediyesi ekiplerince yakalanan köpek, tedavisi için götürüldü. Köpeğin yakalanmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: İHA