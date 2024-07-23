Nesli Tükenmek Üzere, Sivas'ta Görüldü!

Sivas'ta fareye benzeyen ve nesli tükenmek üzere olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi. Sağlıklı olduğu görülen yediuyuru doğal ortamına bırakıldı.

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Nesli Tükenmek Üzere, Sivas'ta Görüldü!

Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun'un, il merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermik gezisi sırasında, fareye benzeyen kemirgengillerden ağaç yediuyuru gördü.

"ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR"

Sağlıklı olduğu görülen yediuyuru doğal ortamına bırakan Uzun, fare sanılan bu türe zarar verilmemesi uyarısında bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

Nesli Tükenmek Üzere, Sivas'ta Görüldü! - Resim : 1

"Yedili gruplar halinde gezmeleri ve uyumaları nedeniyle bu ismi alan hayvana zarar vermeyin. Vatandaşlarımız bu hayvanı fareye benzetiyor, o yüzden zarar verme ihtimali oluyor. Çok nadir görülen bu türe zarar vermeyelim."

AĞAÇ YEDİUYURU

Ağaç yediuyuru, Gliridae familyasına ait, bir kemirgen türüdür.

Türkiye'de en yaygın türü bayağı yediuyur (Glis glis)'dur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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