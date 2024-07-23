Emrah Safa Gürkan'dan Bilgisayar Oyunlarına Övgü! Tarih Öğrenmek İsteyenler Mutlaka Oynasın

Tarihçi Emrah Safa Gürkan, tarih öğrenmek isteyenlere bilgisayar oyunu önerdi. Gürkan, "Tarih öğrenmek isteyenler Crusader Kings ve Europa Universalis oynasınlar. Elimde olsa tüm çocuklara oynatırım" dedi.

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Emrah Safa Gürkan'dan Bilgisayar Oyunlarına Övgü! Tarih Öğrenmek İsteyenler Mutlaka Oynasın

OMNIBUS adlı Youtube kanalında 'Din, Devlet, Hanedan: Habsburglar' programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, tarih öğrenmek isteyenler için iki tane oyun açıkladı.

'ELİMDE OLSA TÜM ÇOCUKLARA OYNATIRIM'

Habsburg Hanedanı'ndan bahsettiği videoda konunun farklı noktalarını ve dönem Avrupa'sını anlamak için yapılacak en iyi şeylerden birinin popüler strateji oyunları olduğunu söyleyen Gürkan şu ifadeleri kullandı:

"Tarih öğrenmek isteyenler Crusader Kings ve Europa Universalis oynasınlar. Elimde olsa tüm çocuklara oynatırım."

Emrah Safa Gürkan'dan Bilgisayar Oyunlarına Övgü! Tarih Öğrenmek İsteyenler Mutlaka Oynasın - Resim : 1

Emrah Safa Gürkan'dan Bilgisayar Oyunlarına Övgü! Tarih Öğrenmek İsteyenler Mutlaka Oynasın - Resim : 2

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Emrah Safa Gürkan'dan Bilgisayar Oyunlarına Övgü! Tarih Öğrenmek İsteyenler Mutlaka Oynasın Emrah Safa Gürkan'dan Oyun Önerisi
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