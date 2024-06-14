Nesli tükenmek üzere, Hakkari'de görüntülendi!

Hakkari'de nesli tükenmek üzere olan porsuk görüntülendi. Mantar toplamaya giden Recep Yür tarafından kayıt altına alınan porsuk, bir süre sonra ortadan kayboldu.

Nesli tükenmek üzere, Hakkari'de görüntülendi!

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, Hakkari'nin Otluca köyü Beyaz Çeşme bölgesinde yeşillik alanda yiyecek ararken görüntülendi.

Mantar toplamaya giden Recep Yür tarafından kayıt altına alınan porsuk, bir süre sonra ortadan kayboldu.

PORSUK

Porsuklar, orta boylu ve tıknaz memelilerdir. Vücut uzunlukları 70 ila 80 cm arasında değişirken, kuyruk uzunlukları 12 ila 15 cm arasındadır. Ağırlıkları ise 10 ila 20 kg arasında olabilir.

Nesli tükenmek üzere, Hakkari'de görüntülendi! - Resim : 1

Porsukların kürkü, siyah ve beyaz tüylerin karışımından oluşur. Sırt bölgesindeki tüyler, genellikle kahverengi veya gri tonlarında iken, karın bölgesindeki tüyler beyazdır. Başları ve bacakları ise siyahtır. Porsukların yüzlerinde, gözlerinin altında uzanan siyah ve beyaz çizgiler bulunur. Bu çizgiler, porsukların birbirlerini tanımalarına yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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