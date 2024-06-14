Mucize kurtuluş: Morga indirilmek üzereyken hayata tutundu

Rahatsızlanarak gittiği acil serviste kalbi duran ve 30 dakika sonra morga indirilecekken beliren küçük bir kalp hareketi neticesinde sürdürülen müdahalelerle hayat döndürülen taksici Yaşar Demirel, beyninde hiçbir hasar kalmadan, “tam hafıza” durumuyla 3 gün sonra taburcu olup yürüyerek hastaneden çıktı. Doktorları, Demirel için “Olağanüstü bir olay, tıp dünyasında bir mucize olarak adlandırılabilecek bir kurtarma operasyonu” dedi.

Sabah gazetesinden Erdoğan Yapık'ın haberine göre, Bahçelievler Yenibosna'da yaşayan 30 yıllık taksici Yaşar Demirel, 1 Haziran'da Gaziosmanpaşa'dan aldığı yolcusunu Vadistanbul AVM'ye bırakmak üzere yola çıktığında fenalaştı. Kalp krizi şüphesiyle Acil Servis'te gerekli tetkikler yapılırken Yaşar Demirel'in kalbi durdu. Demirel'e tam 30 dakika boyunca kalp masajı ve şok cihazı ile müdahale edildi. Doktorların zamana karşı yarıştığı anlarda hiçbir şekilde nabız gelmedi. Demirel, morga indirileceği zaman aniden cihazda küçük bir ritim belirdi. Hızlıca ameliyata alınan Yaşar Demirel'in bir kez daha kalbi durdu. Yaşar Demirel, doktorların başarılı geçen anjiyo ve stent operasyonunun ardından, üstelik o kadar uzun süreye rağmen beyninde hiçbir hasar kalmadan, “tam hafıza” durumuyla 3 gün sonra taburcu olup yürüyerek hastaneden çıktı.

Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, o anları, "Moralimiz bozuldu ama devam ettik. Çalışmayan kalpte damara girmek zordur. Çünkü nabzı hissetmiyorsunuz. Masaj sürerken anjiyoya devam ettik. Ana damarın kökünden tıkalı olduğunu fark ettik. Ve o damarı açtık. Müdahale sırasında aniden ritmi normale döndü. Bu sıradışı bir durumdu. Tansiyon da normale döndü. Balondan sonra stent taktık" diye anlattı.

“Olağanüstü bir olay, tıp dünyasında bir mucize olarak adlandırılabilecek bir kurtarma operasyonuyla sonuçlandı” diyen Prof. Dr. Yazıcıoğlu, “Normalde 3 dakikadan fazla kalp durmasında, beyne oksijen gitmediği için hasta bitkisel hayatta mahkûm kalabilir. Ancak arkadaşlarımız Acil'deki müdahale sırasında hastayı 1 dakika bile oksijensiz bırakmadı. 1 saat sonra ‘tam hafıza’ ile uyandı. Kendi kendine nefes aldı. EKG ile kontrollerini yaptık ve hem kalpte hem beyinde sıfır sorunu var. Hastanede 3 gün kaldı ve yürüyerek taburcu oldu. Şu an koşabilir, normal hayatına istediği gibi devam edebilir. Tıp dünyasında böyle anlar nadiren yaşanır ve her zaman hatırlanır. Bu olay, sadece tıbbi müdahalenin önemini değil, aynı zamanda ekip çalışmasının ve zamanında müdahalenin de ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.