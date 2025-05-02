Ne Salmonella Ne de Başka Tehlike: Yumurtanın Tazeliğini Hayatınızı Riske Atmadan Bu Şekilde Anlayabilirsiniz

Uzun süredir buzdolabında bekleyen veya son kullanma tarihi geçmiş yumurtaları tüketip tüketmeme konusunda kararsızsanız, tazeliklerini test etmek için su dolu bir kap yeterli olacaktır. Bu yöntem, evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz ve oldukça güvenilir bir kontrol yoludur.

SU TESTİ NASIL YAPILIR?

Bir kap içerisine soğuk su doldurun ve yumurtayı dikkatlice suya bırakın. Eğer yumurta tamamen dibe çöküyorsa, henüz tazeliğini koruyor demektir ve güvenle tüketilebilir.

Ancak yumurta dik pozisyonda suyun ortasında duruyorsa, bu onun bir miktar bayatladığını ama hâlâ yenilebilir olduğunu gösterir. Bu durumda hızlıca tüketilmesi önerilir. Eğer yumurta suyun yüzeyine çıkıyorsa, artık tüketilmemeli ve çöpe atılmalıdır. Bu, yumurta içerisindeki hava boşluğunun büyümesi nedeniyle meydana gelir ve bozulmaya işaret eder.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yumurtaları suya batırdıktan sonra hemen tüketmekte fayda var. Çünkü su, yumurtanın kabuğundaki doğal koruyucu tabakayı zayıflatabilir, bu da bakterilerin içeri sızmasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle testten sonra yumurtaları uzun süre bekletmekten kaçınmalısınız.

YUMURTANIN İÇİ ÇOK ŞEY ANLATIR

Yumurtanın iç kısmı da tazeliği hakkında çok şey söyler. Yeni yumurtalarda yumurta akı yoğun ve jelleşmiş bir yapıya sahiptir, sarısı ise yuvarlak ve dik durur. Bayatlamış yumurtalarda ise beyaz kısmı daha akışkan olurken, sarı daha yayvan ve donuk görünebilir. Ayrıca, kötü bir koku -özellikle çürük yumurtaya özgü kükürt kokusu- duyuyorsanız, o yumurtayı kesinlikle tüketmemelisiniz.

YUMURTA EN İYİ NASIL SAKLANIR?

Yumurtaların daha uzun süre taze kalması için orijinal kutularında ve sabit soğuklukta, tercihen buzdolabında muhafaza edilmeleri önerilir. Ayrıca yumurtaları yıkamadan saklamak, kabuğun doğal koruma tabakasını korumak açısından önemlidir. Bu sayede dış etkenlere karşı daha dirençli kalabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi