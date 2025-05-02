Öğrencileri Havalara Uçuracak Gelişme: Ulaşımda 1 TL Dönemi Devrede

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu yeni sistemle birlikte, öğrencilerin şehir içi ulaşım harcamaları büyük ölçüde azalıyor. 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle, öğrenciler yalnızca 60 TL karşılığında 60 biniş hakkına sahip olacak. Böylece her yolculuk sadece 1 TL’ye mal olacak.