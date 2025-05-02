Öğrencileri Havalara Uçuracak Gelişme: Ulaşımda 1 TL Dönemi Devrede
Muğla’da üniversite eğitimi alan öğrencileri sevindirecek yeni bir uygulama devreye alındı. Artan yaşam maliyetlerine karşı öğrencileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen yeni ulaşım sistemi sayesinde, şehir içi yolculuklar 1 TL'lik bir ücretle yapılabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu yeni sistemle birlikte, öğrencilerin şehir içi ulaşım harcamaları büyük ölçüde azalıyor. 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle, öğrenciler yalnızca 60 TL karşılığında 60 biniş hakkına sahip olacak. Böylece her yolculuk sadece 1 TL’ye mal olacak.
TÜM İLÇELERE YAYILIYOR
Uygulama yalnızca merkezle sınırlı kalmıyor. Fethiye, Milas, Bodrum, Marmaris başta olmak üzere Muğla’nın tüm ilçelerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri de bu avantajdan faydalanabilecek. İl genelinde yaygınlaştırılan sistemle birlikte, ulaşım artık öğrenci bütçesine uygun hale geliyor.
KİMLER FAYDALANABİLİR? BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İndirimli abonman kart sisteminden yararlanmak isteyen öğrenciler için bazı kriterler bulunuyor:
Geçerli bir öğrenci belgesine sahip olmak,
İkametgah adresinin Muğla ili sınırlarında yer alması.
Başvuru işlemleri, Muğla merkez ve ilçelerdeki Elektronik Seyahat Kartı Basım ve Vize Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Gerekli belgeleri tamamlayan öğrenciler, kartlarını kısa sürede teslim alıp ulaşım avantajlarından hemen faydalanmaya başlayabiliyor.