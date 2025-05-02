Oyun Severleri Yıkan Haber: GTA 6’nın Çıkış Tarihi Ertelendi

GTA 6'yı bekleyen milyonlarca oyuncuya kötü haber geldi. Yapımcı firma Rockstar Games, oyunun çıkış tarihinin ertelediğini açıkladı.

Oyun Severleri Yıkan Haber: GTA 6’nın Çıkış Tarihi Ertelendi

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto'nun yeni oyunu GTA 6 için bekleyiş uzadı. Serinin hayranları büyük bir heyecanla 2025 sonbaharını beklerken, yapımcı firma Rockstar Games’ten çıkan açıklama beklentileri değiştirdi. Oyunun çıkış tarihi 26 Mayıs 2026’ya ertelendi.

GTA 6'NIN ÇIKIŞI ERTELENDİ

Oyun Severleri Yıkan Haber: GTA 6’nın Çıkış Tarihi Ertelendi - Resim : 1

Rockstar Games, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda oyunculara gecikme nedeniyle üzgün olduklarını belirtti. Açıklamada, "Beklentilerinizi aşmayı hedeflediğimiz her projede olduğu gibi, GTA 6’da da aynı kalite seviyesini sunmak istiyoruz. Bu nedenle biraz daha zamana ihtiyacımız var" denildi. Oyunun geliştirme ekibi ise, "İlginiz ve sabrınız için minnettarız. Oyunu tam anlamıyla hazır hale getirmek için çalışıyoruz" sözleriyle destek veren oyunculara teşekkür etti.

FRAGMAN REKOR KIRMIŞTI

Oyun Severleri Yıkan Haber: GTA 6’nın Çıkış Tarihi Ertelendi - Resim : 2

Aralık 2023’te yayınlanan GTA 6’nın ilk resmi fragmanı, YouTube’da 256 milyondan fazla kez izlenerek büyük bir etkileşim yakaladı. Fragman, oyuna dair beklentiyi katbekat artırmıştı.

GTA 5 TARİH YAZDI

Serinin bir önceki oyunu olan GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmüştü ve bugüne kadar 210 milyon kopya satarak oyun tarihinin en çok satan ikinci oyunu unvanını elde etmişti. Bu başarının ardından GTA 6’nın yarattığı beklenti de oldukça yüksek seviyelere ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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