Ne Hamsi Ne Palamut! Cıva İçeriği Düşük ve En Sağlıklı Balık Meğer Oymuş

Balık, Omega-3 yağ asitleri başta olmak üzere birçok faydalı bileşeni bünyesinde barındırmasıyla sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak bazı balık türlerinde bulunan yüksek cıva oranı, sağlık açısından ciddi riskler oluşturabiliyor.

Ne Hamsi Ne Palamut! Cıva İçeriği Düşük ve En Sağlıklı Balık Meğer Oymuş

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan değerlendirmelere göre, sardalya 0,013 ppm (milyonda bir parça) ile en düşük cıva seviyesine sahip balık olarak öne çıkıyor. Cıva seviyesi açısından güvenli kabul edilen diğer deniz ürünleri arasında karides, istiridye ve deniz tarağı da bulunuyor.

Ne Hamsi Ne Palamut! Cıva İçeriği Düşük ve En Sağlıklı Balık Meğer Oymuş - Resim : 1

FAZLASI BÖBREK YETMEZLİĞİNE KADAR GÖTÜRÜYOR

Cıva, özellikle yüksek dozlarda alındığında son derece toksik etkiler gösterebiliyor. Beyin, kalp, akciğer gibi yaşamsal organlara zarar veren bu metal, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle balık tüketiminde seçim yaparken cıva içeriğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ne Hamsi Ne Palamut! Cıva İçeriği Düşük ve En Sağlıklı Balık Meğer Oymuş - Resim : 2

NEDEN SARDALYA TERCİH EDİLMELİ?

Sardalyanın tercih edilmesinde yalnızca düşük cıva seviyesi etkili değil. Bu küçük ama güçlü balık aynı zamanda kalsiyum, potasyum, demir ve E vitamini gibi birçok önemli mineral ve vitamini de barındırıyor. Üstelik konserve formuyla da kolay ulaşılabilir olan sardalya, makarna soslarından sandviç tariflerine kadar pek çok yemekte kolayca kullanılabiliyor.

TUZ HASSASİYETİ OLANLARA BİRE BİR

Konserve sardalya, lezzetinin yanı sıra sodyum açısından da zengin bir ürün. Bu nedenle yüksek tansiyon veya tuz hassasiyeti olan bireylerin taze sardalya tüketmeleri öneriliyor. Izgara ya da fırın yöntemiyle hazırlanacak taze sardalyalar, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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