Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı
ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi tarifeleri sonrası, küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, gelişmeden en çok etkilenen emtialardan biri de gümüş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Gümüş fiyatlarında gözlenen hızlı yükseliş, yatırımcıların rotasını yeniden bu değerli metale çevirmesine neden oldu.
Ekonomik belirsizliklerin yoğunlaştığı dönemlerde tıpkı altın gibi “güvenli liman” olarak tercih edilen gümüş, aynı zamanda parlaklığı ve yüksek iletkenliği sayesinde sanayide de yaygın şekilde kullanılıyor. Bu artan talep ve fiyat hareketliliğiyle birlikte gözler, dünyanın en büyük gümüş üreticilerine çevrildi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜMÜŞ ÜRETİCİLERİ AÇIKLANDI
Uluslararası madencilik verileri doğrultusunda, küresel ölçekte en çok gümüş üreten ülkeler sıralandı. Listenin zirvesinde 6.290 tonluk üretimle Meksika yer aldı. Çin 3.398 tonla ikinci sırada bulunurken, Peru 3.327 tonluk üretimiyle üçüncü sırada kendine yer buldu. Şili, Bolivya ve Polonya gibi Güney Amerika ve Avrupa ülkeleri de ilk 10’da öne çıktı.
Listenin dikkat çeken noktalarından biri ise Türkiye oldu. Yıllık 171 tonluk üretimiyle dünyada en çok gümüş üreten 18. ülke olan Türkiye, bu alandaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.
EN ÇOK GÜMÜŞ ÜRETEN ÜLKELER BELLİ OLDU
Meksika: 6.290 ton
Çin: 3.398 ton
Peru: 3.327 ton
Şili: 1.616 ton
Bolivya: 1.325 ton
Polonya: 1.320 ton
Rusya: 1.239 ton
Avustralya: 1.070 ton
ABD: 993,31 ton
Arjantin: 809,69 ton
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye ise 171 tonluk üretimiyle Kanada, Özbekistan ve Fas gibi ülkeleri geride bırakarak ilk 20 içinde yer aldı.