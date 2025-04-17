Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi tarifeleri sonrası, küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, gelişmeden en çok etkilenen emtialardan biri de gümüş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Gümüş Fiyatları Altın fiyatları Altın Gram Altın Dolar
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı - Resim: 1

Gümüş fiyatlarında gözlenen hızlı yükseliş, yatırımcıların rotasını yeniden bu değerli metale çevirmesine neden oldu.

Ekonomik belirsizliklerin yoğunlaştığı dönemlerde tıpkı altın gibi “güvenli liman” olarak tercih edilen gümüş, aynı zamanda parlaklığı ve yüksek iletkenliği sayesinde sanayide de yaygın şekilde kullanılıyor. Bu artan talep ve fiyat hareketliliğiyle birlikte gözler, dünyanın en büyük gümüş üreticilerine çevrildi.

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Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı - Resim: 2

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜMÜŞ ÜRETİCİLERİ AÇIKLANDI

Uluslararası madencilik verileri doğrultusunda, küresel ölçekte en çok gümüş üreten ülkeler sıralandı. Listenin zirvesinde 6.290 tonluk üretimle Meksika yer aldı. Çin 3.398 tonla ikinci sırada bulunurken, Peru 3.327 tonluk üretimiyle üçüncü sırada kendine yer buldu. Şili, Bolivya ve Polonya gibi Güney Amerika ve Avrupa ülkeleri de ilk 10’da öne çıktı.

Listenin dikkat çeken noktalarından biri ise Türkiye oldu. Yıllık 171 tonluk üretimiyle dünyada en çok gümüş üreten 18. ülke olan Türkiye, bu alandaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

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Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı - Resim: 3

EN ÇOK GÜMÜŞ ÜRETEN ÜLKELER BELLİ OLDU

Meksika: 6.290 ton

Çin: 3.398 ton

Peru: 3.327 ton

Şili: 1.616 ton

Bolivya: 1.325 ton

Polonya: 1.320 ton

Rusya: 1.239 ton

Avustralya: 1.070 ton

ABD: 993,31 ton

Arjantin: 809,69 ton

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Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı - Resim: 4

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye ise 171 tonluk üretimiyle Kanada, Özbekistan ve Fas gibi ülkeleri geride bırakarak ilk 20 içinde yer aldı.

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