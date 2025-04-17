Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜMÜŞ ÜRETİCİLERİ AÇIKLANDI

Uluslararası madencilik verileri doğrultusunda, küresel ölçekte en çok gümüş üreten ülkeler sıralandı. Listenin zirvesinde 6.290 tonluk üretimle Meksika yer aldı. Çin 3.398 tonla ikinci sırada bulunurken, Peru 3.327 tonluk üretimiyle üçüncü sırada kendine yer buldu. Şili, Bolivya ve Polonya gibi Güney Amerika ve Avrupa ülkeleri de ilk 10’da öne çıktı.

Listenin dikkat çeken noktalarından biri ise Türkiye oldu. Yıllık 171 tonluk üretimiyle dünyada en çok gümüş üreten 18. ülke olan Türkiye, bu alandaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.