Türk Kahvesi de Filtre Kahve de Değil! Sabahları Gözleri Fal Taşı Gibi Açan Asıl İçecek Meğer Buymuş

Uzmanlara göre, kahveye doğal ve sağlıklı bir seçenek olan zencefil çayı hem fiziksel hem de ruhsal açıdan büyük faydalar sağlıyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİP METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Antioksidan bakımından zengin olan zencefil kökü, bağışıklığı güçlendiriyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve iltihapları azaltıyor.

Özellikle kilo kontrolü yapmak isteyenler için uygun olan bu içecek, vücutta yağ yakımını destekleyen termojenez sürecini de harekete geçiriyor.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Bir litre sıcak suya birkaç dilim taze zencefil ekleyerek 5-10 dakika demlemek yeterli. Daha hoş bir aroma için isteğe bağlı olarak bal ya da limon da ilave edilebilir.

Günlük enerji ihtiyacını sağlıklı bir yolla karşılamak isteyenler için zencefil çayı güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi