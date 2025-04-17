Ne Deterjan, Ne Çamaşır Suyu! Fayans Aralarındaki Derzleri Sakız Gibi Yapan Yöntem

Ev temizliğinde en çok uğraştıran noktalardan biri olan derz araları, zamanla kararıp hijyenik olmayan bir görüntüye neden olur. Çoğu kişi bu lekeleri çıkarmak için ağır kimyasallara yönelirken, aslında evde bulunan birkaç basit malzemeyle hem sağlıklı hem de çevre dostu bir temizlik yapmak mümkün.

KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI

Malzemeler:

1 yemek kaşığı karbonat

Yarım su bardağı beyaz sirke

Uygulama:

Malzemeleri karıştırarak macun kıvamı elde edin. Derzlere uygulayın, 10-15 dakika bekletin. Ardından bir fırça ile ovalayıp temiz su ile durulayın.

LİMON VE KARBONAT YÖNTEMİ

Malzemeler:

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı karbonat

Uygulama:

Limon suyu ve karbonatı karıştırarak kıvamlı bir macun hazırlayın. Kirli bölgelere sürün, 10 dakika bekletin, fırçalayın ve durulayın. Limonun asidik yapısı, doğal beyazlatıcı görevi görür.

SODYUM PERKARBONAT VE SU KARŞIMI

Malzemeler:

2 yemek kaşığı sodyum perkarbonat

Yarım su bardağı su

Uygulama:

Malzemeleri karıştırın, derz aralarına uygulayın ve 15-20 dakika bekleyin. Fırça yardımıyla ovaladıktan sonra bol su ile durulayın. Bu yöntem, inatçı kirler için oldukça etkilidir.

ELMA SİRKESİ VE SU SPREYİ

Malzemeler:

1/4 su bardağı elma sirkesi

1 su bardağı su

Uygulama:

Karışımı sprey şişesine koyup derzlere püskürtün. Birkaç dakika bekledikten sonra fırça ile temizleyin. Elma sirkesi, doğal dezenfektan etkisiyle hijyen sağlar.

DİŞ MACUNU VE KARBONAT KARIŞIMI

Malzemeler:

1 yemek kaşığı diş macunu

1 yemek kaşığı karbonat

Uygulama:

İki malzemeyi karıştırarak macun haline getirin. Kirli derzlere uygulayın, fırçalayarak temizleyin. 5-10 dakika beklettikten sonra su ile durulayıp sonucu görün!

Kaynak: Haber Merkezi