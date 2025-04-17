Ne Deterjan, Ne Çamaşır Suyu! Fayans Aralarındaki Derzleri Sakız Gibi Yapan Yöntem

Mutfak ve banyo gibi sık kullanılan alanlardaki derz araları zamanla kirlenip sararabilir. Ancak yalnızca mutfağınızda bulunan iki basit malzemeyle, derzleri ilk günkü gibi bembeyaz yapacak etkili bir yöntem ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Ne Deterjan, Ne Çamaşır Suyu! Fayans Aralarındaki Derzleri Sakız Gibi Yapan Yöntem

Ev temizliğinde en çok uğraştıran noktalardan biri olan derz araları, zamanla kararıp hijyenik olmayan bir görüntüye neden olur. Çoğu kişi bu lekeleri çıkarmak için ağır kimyasallara yönelirken, aslında evde bulunan birkaç basit malzemeyle hem sağlıklı hem de çevre dostu bir temizlik yapmak mümkün.

KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI

Malzemeler:
1 yemek kaşığı karbonat
Yarım su bardağı beyaz sirke
Uygulama:
Malzemeleri karıştırarak macun kıvamı elde edin. Derzlere uygulayın, 10-15 dakika bekletin. Ardından bir fırça ile ovalayıp temiz su ile durulayın.

Ne Deterjan, Ne Çamaşır Suyu! Fayans Aralarındaki Derzleri Sakız Gibi Yapan Yöntem - Resim : 1

LİMON VE KARBONAT YÖNTEMİ

Malzemeler:
1 limonun suyu
1 yemek kaşığı karbonat
Uygulama:
Limon suyu ve karbonatı karıştırarak kıvamlı bir macun hazırlayın. Kirli bölgelere sürün, 10 dakika bekletin, fırçalayın ve durulayın. Limonun asidik yapısı, doğal beyazlatıcı görevi görür.

SODYUM PERKARBONAT VE SU KARŞIMI

Malzemeler:
2 yemek kaşığı sodyum perkarbonat
Yarım su bardağı su
Uygulama:
Malzemeleri karıştırın, derz aralarına uygulayın ve 15-20 dakika bekleyin. Fırça yardımıyla ovaladıktan sonra bol su ile durulayın. Bu yöntem, inatçı kirler için oldukça etkilidir.

ELMA SİRKESİ VE SU SPREYİ

Ne Deterjan, Ne Çamaşır Suyu! Fayans Aralarındaki Derzleri Sakız Gibi Yapan Yöntem - Resim : 2

Malzemeler:
1/4 su bardağı elma sirkesi
1 su bardağı su
Uygulama:
Karışımı sprey şişesine koyup derzlere püskürtün. Birkaç dakika bekledikten sonra fırça ile temizleyin. Elma sirkesi, doğal dezenfektan etkisiyle hijyen sağlar.

DİŞ MACUNU VE KARBONAT KARIŞIMI

Malzemeler:
1 yemek kaşığı diş macunu
1 yemek kaşığı karbonat
Uygulama:
İki malzemeyi karıştırarak macun haline getirin. Kirli derzlere uygulayın, fırçalayarak temizleyin. 5-10 dakika beklettikten sonra su ile durulayıp sonucu görün!

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Balkonda ve Saksıda Kolay Yetiştiriliyor, Cebinizden Tek Kuruş Çıkmıyor! İşte O Bitkiler… Balkonda ve Saksıda Kolay Yetiştiriliyor, Cebinizden Tek Kuruş Çıkmıyor! İşte O Bitkiler…
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
Türk Kahvesi de Filtre Kahve de Değil! Sabahları Gözleri Fal Taşı Gibi Açan Asıl İçecek Meğer Buymuş Türk Kahvesi de Filtre Kahve de Değil! Sabahları Gözleri Fal Taşı Gibi Açan Asıl İçecek Meğer Buymuş
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak?
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor
Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı, Yarış Kızıştı Ne Altın Ne Dolar Ne de Petrol! Ülkeler En Çok Kazandıran Yatırım Aracı İçin Peş Peşe Düğmeye Bastı
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın