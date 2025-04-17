Balkonda ve Saksıda Kolay Yetiştiriliyor, Cebinizden Tek Kuruş Çıkmıyor! İşte O Bitkiler…

Yüksek katlı bir apartmanda yaşasanız bile, sebze ve yeşillik yetiştirmeniz mümkün. Hem sağlıklı beslenmeye katkı sağlayan hem de ruhsal olarak rahatlatan bu uğraş, adeta yeşil bir terapiye dönüşüyor.

Uzman bahçıvanlar, balkon tarımı yapmak isteyenler için saksıda kolayca yetiştirilebilecek bitkileri sıraladı. İşte doğayla buluşmanın pratik ve lezzetli yolları:

SAKSIDA YETİŞTİRİLEBİLECEK SEBZELER HANGİLERİ?

Pazı: Vitamin açısından zengin bu sebze, yarı gölge alanlarda bile kolayca yetişiyor. 25 santimetrelik saksılar yeterli olurken, düzenli ama ölçülü sulama istiyor. Yapraklar kademeli olarak hasat edilebiliyor.

Tatlı Biber: Kompakt yapılarıyla balkonlara uygun olan bu biberler, güneşli bir ortam ve destekleyici çubuklar sayesinde bol ürün veriyor. Aromatik tatlarıyla salatalara lezzet katıyor.

Fasulye: Bol güneş alan balkonlar için ideal. Çalı tipi fasulye türleri daha az yer kaplarken, sıcak yaz aylarında düzenli sulama ile yüksek verim sağlanabiliyor.

Salatalık: Özellikle "Bush Slicer" gibi kompakt türler saksıda başarıyla yetiştirilebiliyor. Tırmanıcı sürgünleri sayesinde balkon korkuluklarında estetik bir görüntü sunuyor. Düzenli hasat, meyve üretimini artırıyor.

Bezelye Çiçeği: Şık görünümünün yanı sıra yenilebilir yapraklarıyla da dikkat çekiyor. Salatalara katılabildiği gibi tatlılara da dekoratif bir dokunuş sunuyor.

Turp: Balkon bahçeciliğinde hızlı sonuç almak isteyenler için biçilmiş kaftan. Ekimden 3-4 hafta sonra hasat edilebiliyor ve kısmi gölgeyi tolere edebiliyor.

Turunçgiller: Balkonları sadece süslemekle kalmıyor, aynı zamanda yenilebilir yaprakları ve çiçekleriyle farklı bir aroma da sunuyor. Ayrıca zararlıları uzaklaştıran doğal bir caydırıcı görevi görüyor.

Kereviz: Marketten alınan bir salkımın dip kısmı bile yeniden canlandırılabiliyor. Suya konup kök salması sağlandıktan sonra toprağa dikilerek yeniden yeşilleniyor.

Sarımsak: Balkon köşelerinde veya pencere kenarlarında kolayca yetişebiliyor. Dişler toprağa dikildiğinde birkaç hafta içinde aromatik yeşil sürgünler veriyor.

Zencefil: Egzotik bir tat arayanlar için ideal. Taze zencefilin "göz" kısmı toprağa ekilerek sıcak, nemli bir ortamda büyütülebiliyor. Birkaç ay içinde hasada hazır hale geliyor.

Ispanak: Serin havaları seven ıspanak, özellikle ilkbahar ve sonbaharda kolayca yetiştiriliyor. Yarı gölge alanları tercih ediyor ve düzenli sulamayla hızlıca gelişiyor.

Domates: Balkonlara özel melez türler tercih edilmeli. Terenzo F1 gibi çeşitler hem sarkarak hem de çalı formunda büyüyebiliyor. Tatlı aromaları ve bol meyve üretimiyle öne çıkıyor.

Soğan: Kolay yetişen bitkiler arasında. Hem yeşil sürgünler hem de küçük baş soğanlar üretilebiliyor. Çiçekleri ise dekoratif bir görünüm kazandırıyor.

BALKONDA SEBZE BAKIMININ PÜF NOKTALARI

Saksı Derinliği: En az 30 cm olmalı.

Drenaj: Fazla suyun tahliyesi şart, aksi halde kök çürümesi yaşanabilir.

Güneş Işığı: Sıcağı seven bitkiler için günde 4–6 saat ışık gerekli.

Toprak: Hafif, havadar ve organik madde açısından zengin topraklar tercih edilmeli.

Sulama: Sık değil, derinlemesine sulama yapılmalı. Aşırı sulamadan kaçınılmalı.

Kaynak: Haber Merkezi