Bebek Mamalarının İçinde Bulundu, Acil Kodla Toplatılıyor! Organ Yetersizliğine Kadar Götürüyor
ABD’de faaliyet gösteren perakende zinciri Target, mağaza markası Good & Gather’a ait bir bebek mamasını yüksek düzeyde kurşun içerdiği gerekçesiyle acilen geri çağırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bebek mamasının geri toplatılması, çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği gerekçesiyle yapıldı. Yetkililer, ürünü satın alan aileleri hem çöpe atma hem de tam iade için mağazalara başvurma konusunda uyardı.
YÜKSEK DÜZEYDE KURŞUN TESPİT EDİLDİ
Target tarafından piyasaya sürülen "Bezelye, Kabak, Kara Lahana ve Kekik" aromalı bebek maması, özellikle 7-9 Aralık 2025 son kullanma tarihine sahip 25.600 kutuyu kapsıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yapılan incelemede mama içeriğinde yüksek düzeyde kurşun tespit etti ve geri çağırma seviyesini “Sınıf 2” olarak belirledi.
BEYİN VE ORGANLARA CİDDİ ZARAR VEREBİLİR
FDA’nın açıklamasına göre, kurşun özellikle bebek ve küçük çocuklarda nörolojik sistem üzerinde ciddi etkiler oluşturabiliyor. Düşük dozda bile maruz kalınması, öğrenme bozuklukları, gelişim gerilikleri ve kalıcı beyin hasarına yol açabiliyor. Uzmanlar, ürünü tüketmiş olabilecek çocuklar için doktor kontrolünde kan testi yapılmasını tavsiye ediyor.
TÜKETİCİLERE ‘İADE EDİN YA DA ATIN’ ÇAĞRISI
Yetkililer, söz konusu ürünü evlerinde bulunduran tüketicilerin mamasını kesinlikle kullanmamaları gerektiğini vurguladı. Tüketiciler, ürünü çöpe atabilecekleri gibi en yakın Target mağazasına götürerek hiçbir fiş ibrazı olmaksızın tam para iadesi alabilecek.