Bebek Mamalarının İçinde Bulundu, Acil Kodla Toplatılıyor! Organ Yetersizliğine Kadar Götürüyor

Bebek mamasının geri toplatılması, çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği gerekçesiyle yapıldı. Yetkililer, ürünü satın alan aileleri hem çöpe atma hem de tam iade için mağazalara başvurma konusunda uyardı.

YÜKSEK DÜZEYDE KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Target tarafından piyasaya sürülen "Bezelye, Kabak, Kara Lahana ve Kekik" aromalı bebek maması, özellikle 7-9 Aralık 2025 son kullanma tarihine sahip 25.600 kutuyu kapsıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yapılan incelemede mama içeriğinde yüksek düzeyde kurşun tespit etti ve geri çağırma seviyesini “Sınıf 2” olarak belirledi.