Kanseri Yenen Doktor Sırrını Açıkladı: İşte Her Gün Yaptığı 4 Altın Değerinde Alışkanlık

Kanserle mücadele eden pek çok kişi "Kanseri nasıl yenerim, kansere tekrar yakalanmamak için ne yapmalıyım?" sorusunu merak ediyor. Bu soruya yanıt, hastalığı atlatan ve sağlıklı bir yaşama yönelen Dr. Amy Morris’in önerilerinde gizli. Morris, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, her gün uyguladığı dört basit ama etkili alışkanlığı anlatarak sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını verdi.

1. HER GÜN HAREKET ET

Dr. Morris’e göre her gün 30 dakikalık tempolu yürüyüş, sadece bedensel sağlığı değil, aynı zamanda kansere karşı koruyucu gücü de beraberinde getiriyor. Meme, kolon ve endometriyal kanser gibi türlerde riskin azaldığını belirten Morris, yürüyüşün bağışıklığı güçlendirdiğini, sindirimi desteklediğini ve ideal kiloyu korumaya yardımcı olduğunu vurguluyor.

2. TABAĞIN YARISINI MEYVE VE SEBZEYE AYIR

Küçük yaşlardan beri duyduğumuz sebze yeme tavsiyesi, bilimsel temellere dayanıyor. Morris, özellikle turpgiller ve koyu yeşil yapraklı sebzelerin kanserle mücadelede önemli bileşikler içerdiğini belirtiyor. Günlük beslenmede yarım tabağı sebzelere ayırmak, hem hücre onarımını destekliyor hem de işlenmiş gıdalardan uzak durmayı kolaylaştırıyor.

3. HAYATINA AMAÇ KAT

Ruhsal denge, fiziksel sağlığı da etkiliyor. Morris, hayatta bir amaç edinmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, iltihap seviyesini düşürdüğünü ve stresi azalttığını ifade ediyor. Bu büyük hedefler olmak zorunda değil; bir hobi edinmek, gönüllü olmak ya da sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirmek bile yeterli.

4. ALKOLÜ DUR DEMEYİ ÖĞREN

Alkol, vücutta kansere neden olabilecek zararlı maddelere dönüşebiliyor. Dr. Morris, alkolün özellikle meme, karaciğer ve yemek borusu kanseri riskini artırdığını vurgularken, tüketimin sınırlandırılmasının ciddi bir koruma sağlayabileceğini belirtiyor. Haftalık içki günlerini azaltmak ya da porsiyonları küçültmek bile büyük bir adım olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi