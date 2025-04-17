Ne Zencefil Ne Kakule! Sabah Kahvesine Bir Tutam Atmak Yetiyor: Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor

Gastroenteroloji uzmanları, kahveye eklenecek en sağlıklı baharatın tarçın olduğunu belirtiyor.

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Ne Zencefil Ne Kakule! Sabah Kahvesine Bir Tutam Atmak Yetiyor: Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor

Uzmanlara göre tarçın, yalnızca kahvenin acı tadını yumuşatmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığa olan katkılarıyla da ön plana çıkıyor.

Kahveyle sıkça eşleştirilen kakule, zencefil ve hindistan cevizi gibi baharatlara göre daha hafif ve dengeli bir aromaya sahip olan tarçın; tatlı-baharatlı yapısıyla kahveye uyum sağlıyor. Diğer bazı baharatlar kahveye baskın ya da tıbbi bir tat verirken, tarçın yumuşak ve hoş bir lezzet katıyor.

Ne Zencefil Ne Kakule! Sabah Kahvesine Bir Tutam Atmak Yetiyor: Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor - Resim : 1

TARÇININ SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Uzmanlar, tarçının özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğuna dikkat çekiyor. Kahveden sonra sıkça yaşanan gaz ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların tarçın sayesinde hafifletilebileceği ifade ediliyor.

Tarçının öne çıkan diğer faydaları ise şu şekilde sıralanıyor:

Kan şekeri kontrolü: İnsülin hassasiyetini artırarak şeker dengesini koruyabilir.

Antioksidan etkisi: Hücreleri zararlı maddelere karşı korur.

İltihap önleyici özelliği: Vücutta iltihapla savaşmaya yardımcı olur.

Ne Zencefil Ne Kakule! Sabah Kahvesine Bir Tutam Atmak Yetiyor: Antioksidan Deposu Olarak Biliniyor - Resim : 2

BİR TUTAMI YETİYOR

Uzmanlar, öğütülmüş tarçının doğrudan kahveye eklenmesini veya demlenme aşamasında kullanılması gerektiğini belirtiyor. Küçük bir miktar bile hem tat hem de sağlık açısından olumlu etkiliyor.

Daha zengin aromalar isteyenler için ise "balkabağı baharatı" öneriliyor. Tarçın, zencefil, hindistan cevizi ve karanfilin birleşimi olan bu karışım, özellikle sonbahar aylarında popüler olsa da yılın her döneminde kullanılabiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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