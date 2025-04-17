‘Aşk’ Deyince Ortadan Kaybolan Burçlar Belli Oldu! Bulabilene Aşk Olsun

Aşk, insan hayatında en temel duygulardan biri olarak kabul edilirken, bazı kişiler bu güçlü duygudan bile isteye uzak durabiliyor. Peki o burçlar hangileri? İşte aşktan kaçan burçlar…

Baybars Ergün Baybars Ergün
‘Aşk’ Deyince Ortadan Kaybolan Burçlar Belli Oldu! Bulabilene Aşk Olsun

Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre, bazı burçlar aşkı hayatlarına almaktan özellikle kaçınıyor. Bulgakova, duygusal bağlardan neden korktuklarını ve hangi burçların aşkı geri plana ittiğini detaylarıyla açıkladı.

‘Aşk’ Deyince Ortadan Kaybolan Burçlar Belli Oldu! Bulabilene Aşk Olsun - Resim : 1

KALBİNİN SESİNİ SESSİZCE DİNLİYORLAR

Oğlak burcu mensupları, derin duygular yaşasalar bile bunu dışa vurmakta son derece ketum davranabiliyor. Astrolog Bulgakova’ya göre, bu burcun mensupları duygularını gizleyerek kendilerini koruma altına alıyor. Zayıf yönlerinin ortaya çıkmasından ve insanların bunu kullanmasından çekinen Oğlaklar, bu nedenle romantik ilişkilerde geri planda kalmayı tercih ediyor.

GURURLARI AŞKIN ÖNÜNDE ENGEL OLUYOR

Güçlü duruşu ve lider ruhuyla tanınan Aslan burcu, sevgi dolu yapısına rağmen reddedilme korkusuyla duygularını bastırabiliyor. Bulgakova, Aslanların olası bir hayal kırıklığının özgüvenlerine zarar vereceğine inandıklarını ve bu nedenle aşk karşısında temkinli davrandıklarını belirtiyor. Onlar için duygularını açmak, aynı zamanda zayıflık olarak algılanabiliyor.

MANTIĞIN AŞKIN ÖNÜNE GEÇTİĞİ BURÇ

Stratejik düşünen burçlardan biri olan Başaklar, duygusal anlamda temkinli yaklaşımlarıyla biliniyor. Astrolog Bulgakova, Başakların hem kendi davranışlarını hem de karşısındakinin adımlarını önceden analiz edebildiğini ve bu nedenle romantik ilişkilerde her şeyi kontrol altında tutma eğiliminde olduklarını ifade ediyor. Bu aşırı analiz hali ise gerçek duygularını paylaşmalarını zorlaştırıyor.

‘Aşk’ Deyince Ortadan Kaybolan Burçlar Belli Oldu! Bulabilene Aşk Olsun - Resim : 2

AŞKA NEDEN MESAFE KOYUYORLAR?

Astrolog Bulgakova’ya göre, bu burçların aşktan uzak durma nedenleri, duygusal zayıflıklarını açığa çıkarmaktan duydukları endişe ve geçmiş deneyimlerden kaynaklanan kırılganlıklar. Aşkı reddetmiyorlar; sadece onunla baş başa kalmak konusunda fazlasıyla ihtiyatlı davranıyorlar.

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