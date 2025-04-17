Ücretsiz İnternet Dönemi Resmen Başlıyor: Uyumlu Telefon Modelleri Belli Oldu! Artık Bedava Kullanacaklar

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in geliştirdiği Starlink uydu ağı, mobil iletişimde devrim yaratacak yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ücretsiz İnternet Dönemi Resmen Başlıyor: Uyumlu Telefon Modelleri Belli Oldu! Artık Bedava Kullanacaklar - Resim: 1

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılının Temmuz ayından itibaren bazı akıllı telefon modelleri doğrudan Starlink uydularına bağlanabilecek.

Bu gelişmeyle birlikte geleneksel baz istasyonlarına bağlı kalmadan iletişim kurmak mümkün hale gelecek. Özellikle kırsal bölgelerde ve kapsama alanı dışındaki yerlerde, kullanıcılar herhangi bir manuel ayar yapmadan doğrudan uydu ağına bağlanabilecek. Bağlantının otomatik olarak gerçekleşeceği belirtiliyor.

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Ücretsiz İnternet Dönemi Resmen Başlıyor: Uyumlu Telefon Modelleri Belli Oldu! Artık Bedava Kullanacaklar - Resim: 2

STARLİNK İLE UYUMLU TELEFON MODELLERİ AÇIKLANDI

Uydu destekli mobil bağlantıyı destekleyecek telefon modelleri de netleşti. SpaceX’in verdiği bilgilere göre, Starlink ağıyla uyumlu cihazlar şunlar olacak:

Apple: iPhone 14, iPhone 14 Pro ve Pro Max dahil olmak üzere iPhone 14 sonrası tüm modeller

Google: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Fold ve Pixel 9 XL

Motorola: 2024 ve sonrasında piyasaya çıkan tüm modeller

Samsung: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54 ve katlanabilir Z Flip3 ile Z Fold3

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Ücretsiz İnternet Dönemi Resmen Başlıyor: Uyumlu Telefon Modelleri Belli Oldu! Artık Bedava Kullanacaklar - Resim: 3

İLETİŞİMDE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Starlink’in bu yeni özelliği, cep telefonu kullanıcıları için özellikle afet anları, seyahatler ya da uzak bölgelerde hayati bir iletişim imkânı sunmayı amaçlıyor. Cihazlar, şebeke sinyali kaybolduğunda otomatik olarak Starlink uydularına bağlanarak kullanıcıya kesintisiz iletişim sağlayacak.

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