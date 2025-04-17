Ücretsiz İnternet Dönemi Resmen Başlıyor: Uyumlu Telefon Modelleri Belli Oldu! Artık Bedava Kullanacaklar

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılının Temmuz ayından itibaren bazı akıllı telefon modelleri doğrudan Starlink uydularına bağlanabilecek.

Bu gelişmeyle birlikte geleneksel baz istasyonlarına bağlı kalmadan iletişim kurmak mümkün hale gelecek. Özellikle kırsal bölgelerde ve kapsama alanı dışındaki yerlerde, kullanıcılar herhangi bir manuel ayar yapmadan doğrudan uydu ağına bağlanabilecek. Bağlantının otomatik olarak gerçekleşeceği belirtiliyor.