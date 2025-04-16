Ziraat Mühendisi Açıkladı: Zirai Dondan Etkilenen Bitkileri Kurtarmanın Yöntemi Ortaya Çıktı

Türkiye genelinde etkili olan zirai don, tarım alanlarında büyük hasara yol açarken, özellikle meyve üreticileri zor günler yaşıyor. Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte son beş günde 36 ilde meyve bahçeleri ciddi şekilde zarar gördü. Ziraat odaları yaşanan durumu doğal afet olarak nitelendirirken, en büyük darbeyi alan illerden biri de dünyada kuru kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan Malatya oldu.

AĞAÇLARI KURTARMAK İÇİN BUDUYORLAR

Zirai donun ardından Malatyalı çiftçiler, gelecek yıldaki verimi korumak amacıyla budama çalışmalarına yöneldi. Çağla döneminde olan kayısı ağaçlarının ciddi zarar gördüğü kentte yaklaşık 9 milyon ağaç bulunuyor. Üretici Cahit Zafer Leventoğlu, zararın boyutunun beklenenden daha ağır olduğunu belirterek, "Bu yıl için umudu kestik ama gelecek yıllar için ağaçları kurtarmak istiyoruz" dedi.

Kayısı üreticileri, dondan zarar gören dalları keserek ağaçların canlı kalan kısımlarını güçlendirmeyi ve önümüzdeki yıllarda yeniden verim almayı hedefliyor. Ziraat mühendisleri, doğru zamanlama ve teknikle yapılan budamanın, don sonrası iyileşme sürecinde etkili bir yöntem olduğunu vurguladı.

ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN BİTKİLERİ KURTARMANIN YÖNTEMİ

Zirai dondan etkilenen bitkileri tamamen kaybetmemek ve gelecek sezon verimini koruyabilmek için çiftçilerin alabileceği bazı etkili ve bilimsel önlemler bulunuyor. İşte çiftçilerin dondan zarar görmüş bitkileri kurtarmak için uygulaması gereken yöntemler...

1. Hasar Tespiti ile Başlayın

Don sonrası ilk adım, bitkinin ne kadar zarar gördüğünü belirlemektir.

Bitkinin yaprak, sürgün ve gövdesindeki kararmalar incelenmeli.

Hafif don zararı varsa, bitki zamanla kendini toparlayabilir.

Ağır hasar durumunda müdahale şarttır.

2. Budama Uygulaması

Don hasarı gören bitkilerde özellikle kahverengiye dönmüş, yumuşamış veya kararmış dallar budanmalıdır.

Budama, sağlıklı dokunun olduğu yerden yapılmalı.

Böylece bitkinin enerjisi sağlam dokulara yönlenir.

Meyve ağaçlarında bu, yeni sürgün gelişimini teşvik eder.

3. Toprak ve Su Yönetimi

Dondan sonra aşırı sulamadan kaçınılmalı. Toprak hafif nemli tutulmalı.

Bitkinin kök sistemi donmamışsa kontrollü sulama, iyileşmesini destekler.

4. Bitki Besleme ve Gübreleme

Don sonrası bitkilerin stresi azaltılmalı.

Aminoasit, deniz yosunu özü, potasyum ve çinko içerikli yapraktan uygulanan sıvı gübreler bitkiyi güçlendirir.

Ancak, donun hemen ardından azotlu gübre kullanılmamalı. Bitki henüz toparlanmadan azot büyümeyi teşvik ederek daha fazla zarar verebilir.

5. Güneş Yanığına Karşı Önlem

Don sonrası güneş çıktığında, zarar gören dokular güneş yanığına karşı hassaslaş

Eğer mümkünse gölgeleme yapılmalı veya doğal bitki koruyucuları kullanılmalı.

6. Hastalık ve Zararlılara Karşı Takip

Don sonrası zayıf düşen bitkiler, mantar hastalıklarına ve zararlılara karşı savunmasızdır.

Düzenli gözlem yapılmalı, gerekiyorsa önleyici ilaçlamalar uygulanmalıdır.

7. Tarım Danışmanından Destek Alın

Bölgenin ziraat odası, tarım danışmanı veya il/ilçe tarım müdürlüğünden profesyonel yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi