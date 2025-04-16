Duş Başlığında Sarı-Pembe Lekeler Varsa Aman Dikkat! Hemen Kontrol Edin: Resmen Hastalık Saçıyorlar

Uzmanlar, duş başlıklarında, perdelerde ve fayans derzlerinde görülen pembe veya turuncu renkli kalıntıların yalnızca kir veya sabun artığı olmadığını, aslında zararlı bir bakteri türünün belirtisi olduğunu vurguluyor.

Bu kalıntıların kaynağı, Serratia marcescens adlı bir bakteri. Genellikle toprakta bulunan bu mikroorganizma, sıcak ve nemli ortamları seviyor. Banyo gibi nemin sürekli olduğu alanlar, bakterinin çoğalması için uygun koşulları sağlıyor.

SOLUNUM YOLU VE İDRAR ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLABİLİYOR

Uzmanlara göre, Serratia marcescens zamanla banyo yüzeylerinde birikerek kalıcı bir biyofilm oluşturabiliyor. Eğer bu bakteriyel yapı zamanında temizlenmezse, solunum problemleri, idrar yolu enfeksiyonları ve bazı durumlarda yara enfeksiyonlarına yol açabiliyor.

Özellikle sert su bölgelerinde yaşayan kişilerde bu bakterinin görülme olasılığı daha yüksek. Banyoda bulunan mineral artıkları, bakterilerin beslenmesini kolaylaştırıyor. Uzmanlar, sıcak duş sırasında suyun püskürmesiyle bu bakterilerin havaya karışarak solunabileceğine dikkat çekiyor. Sağlıklı kişiler için hemen bir risk oluşturmasa da, tekrarlayan maruziyet ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

TEMİZLİK NASIL YAPILMALI?

Tesisat uzmanları, bu bakterilerin sıradan temizlik ürünleriyle tamamen ortadan kaldırılamayacağını belirtiyor. Etkili temizlik için çamaşır suyu ya da hidrojen peroksit gibi güçlü dezenfektanların kullanılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, şu karışımı öneriyor:

Bir sprey şişesine bir ölçek çamaşır suyu ve on ölçek su koyun. Kalıntı görülen yüzeylere püskürtün, 10 dakika bekleyin ve ardından iyice durulayın.

BANYONUZU KURU TUTUN, HAVALANDIRMAYI İHMAL ETMEYİN

Bakteri oluşumunun önüne geçmek için banyonun kuru kalması büyük önem taşıyor. Uzmanlar, her duş sonrası yüzeylerin silinmesini, cam kapı ve fayanslarda cam sileceği kullanılmasını ve banyo aspiratörünün çalıştırılmasını tavsiye ediyor. Pencere açılarak ortamın havalandırılması da nemin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi