MEVLİD KANDİLİ 2025: Mevlid Kandili Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor?

İslam dünyası için büyük anlam taşıyan Mevlid Kandili’nin ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Vatandaşlar '2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?' sorularını araştırmaya başladı. Peki Mevlid Kandili ne zaman? İşte merakla beklenen tarih...

2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılına ait dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu özel gece, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve onun örnek hayatını hatırlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ANLAMA GELİR?

Mevlid kelimesi sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelir. İslam kültüründe ise özellikle Hz. Muhammed’in doğumunu ve bu vesileyle düzenlenen dini törenleri ifade etmek için kullanılır.

Mevlid gecelerinde, camilerde dualar edilir, mevlitler okunur ve toplumda manevi bir atmosfer hakim olur.

TARİHİ VE KÜLTÜREL YÖNÜYLE MEVLİD GECESİ

Hz. Muhammed’in doğumu, Osmanlı’dan Eyyubiler’e, Memlüklerden Fatımilere kadar pek çok İslam devletinde resmi törenlerle anılmıştır. Bu gelenek, edebiyat ve müzik alanında da kendini göstermiş; özellikle Türk ve Arap edebiyatında Peygamber sevgisi tema olarak işlenmiştir.

Bu kapsamda en çok bilinen eserlerden biri olan Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat adlı mevlidi, yüzyıllardır camilerde hem besteli hem de geleneksel usulle okunarak toplumu manevi olarak beslemeye devam etmektedir.

2025 YILININ SON KANDİLİ OLACAK

3 Eylül 2025 tarihinde idrak edilecek Mevlid Kandili, aynı zamanda 2025 yılının son kandili olacak. Müslümanlar için önemli bir ibadet ve dua gecesi olan bu özel zaman dilimi, maneviyatını artırmak isteyenler için önemli bir vesile niteliği taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi