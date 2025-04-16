Çocuğunuzun Duvarları Sanat Eserine Çevirmesine Bir Şey Dedirtmeyecek Temizlik Tüyosu: Anında Pırıl Pırıl Oluyor

Kalemler, boyalar ve pastel renklerle süslenmiş duvarlar ise çoğu zaman anne babalar için sık sık yeniden boyama zahmetine dönüşebiliyor. Ancak uzmanlar, duvarlardaki bu lekeleri kimyasal ürünlere gerek kalmadan, tamamen doğal malzemelerle kısa sürede temizlemenin mümkün olduğunu söylüyor.

İşte evlerdeki çizim izlerini yok etmek için uygulayabileceğiniz pratik ve doğal yöntemler:

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, duvardaki boya kalıntılarını yumuşatarak temizliği kolaylaştırıyor. Uygulamak için bir miktar zeytinyağını lekenin üzerine sürün ve 5 dakika kadar bekleyin. Ardından üzerine karbonat serpip nazikçe ovalayın. Bu işlemle hem leke çözülüyor hem de yüzey zarar görmeden temizlenmiş oluyor.

SİRKE VE SU KARIŞIMI

Doğal temizlik ürünlerinin başında gelen sirke, duvar boyasına zarar vermeden etkili sonuç veriyor. 1 ölçü beyaz sirke ile 1 ölçü suyu karıştırarak hazırlayacağınız karışımı temiz bir bez ya da süngerle duvardaki lekenin üzerine uygulayın. Leke çıkana kadar hafifçe silmeye devam edebilirsiniz.

KARBONAT

Karbonat, duvar boyasına zarar vermeden hafif aşındırıcı etkisiyle lekeleri yok ediyor. Bir miktar karbonatı suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Elde ettiğiniz karışımı lekeli bölgeye sürüp birkaç dakika bekletin. Ardından nemli bir bezle silerek lekenin kaybolduğunu görebilirsiniz.

LİMON SUYU

Limon suyu, doğal bir ağartıcı olarak duvar lekeleriyle mücadelede etkili bir alternatif sunuyor. Direkt olarak lekenin üzerine sürdüğünüz limon suyunu 10 dakika beklettikten sonra temiz bir bez yardımıyla silin. Hem hoş bir koku hem de etkili bir temizlik sağlayacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi