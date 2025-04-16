Çocuğunuzun Duvarları Sanat Eserine Çevirmesine Bir Şey Dedirtmeyecek Temizlik Tüyosu: Anında Pırıl Pırıl Oluyor

Evdeki küçük sanatçılar hayal dünyalarını duvarlara taşımakta oldukça hevesli olabiliyor.

Son Güncelleme:
Çocuğunuzun Duvarları Sanat Eserine Çevirmesine Bir Şey Dedirtmeyecek Temizlik Tüyosu: Anında Pırıl Pırıl Oluyor

Kalemler, boyalar ve pastel renklerle süslenmiş duvarlar ise çoğu zaman anne babalar için sık sık yeniden boyama zahmetine dönüşebiliyor. Ancak uzmanlar, duvarlardaki bu lekeleri kimyasal ürünlere gerek kalmadan, tamamen doğal malzemelerle kısa sürede temizlemenin mümkün olduğunu söylüyor.

İşte evlerdeki çizim izlerini yok etmek için uygulayabileceğiniz pratik ve doğal yöntemler:

Çocuğunuzun Duvarları Sanat Eserine Çevirmesine Bir Şey Dedirtmeyecek Temizlik Tüyosu: Anında Pırıl Pırıl Oluyor - Resim : 1

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, duvardaki boya kalıntılarını yumuşatarak temizliği kolaylaştırıyor. Uygulamak için bir miktar zeytinyağını lekenin üzerine sürün ve 5 dakika kadar bekleyin. Ardından üzerine karbonat serpip nazikçe ovalayın. Bu işlemle hem leke çözülüyor hem de yüzey zarar görmeden temizlenmiş oluyor.

Çocuğunuzun Duvarları Sanat Eserine Çevirmesine Bir Şey Dedirtmeyecek Temizlik Tüyosu: Anında Pırıl Pırıl Oluyor - Resim : 2

SİRKE VE SU KARIŞIMI

Doğal temizlik ürünlerinin başında gelen sirke, duvar boyasına zarar vermeden etkili sonuç veriyor. 1 ölçü beyaz sirke ile 1 ölçü suyu karıştırarak hazırlayacağınız karışımı temiz bir bez ya da süngerle duvardaki lekenin üzerine uygulayın. Leke çıkana kadar hafifçe silmeye devam edebilirsiniz.

Çocuğunuzun Duvarları Sanat Eserine Çevirmesine Bir Şey Dedirtmeyecek Temizlik Tüyosu: Anında Pırıl Pırıl Oluyor - Resim : 3

KARBONAT

Karbonat, duvar boyasına zarar vermeden hafif aşındırıcı etkisiyle lekeleri yok ediyor. Bir miktar karbonatı suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Elde ettiğiniz karışımı lekeli bölgeye sürüp birkaç dakika bekletin. Ardından nemli bir bezle silerek lekenin kaybolduğunu görebilirsiniz.

Çocuğunuzun Duvarları Sanat Eserine Çevirmesine Bir Şey Dedirtmeyecek Temizlik Tüyosu: Anında Pırıl Pırıl Oluyor - Resim : 4

LİMON SUYU

Limon suyu, doğal bir ağartıcı olarak duvar lekeleriyle mücadelede etkili bir alternatif sunuyor. Direkt olarak lekenin üzerine sürdüğünüz limon suyunu 10 dakika beklettikten sonra temiz bir bez yardımıyla silin. Hem hoş bir koku hem de etkili bir temizlik sağlayacaktır.

Dünyada Değerine Paha Biçilemiyordu: Dev Şirket Tek İmzayla Sarsıldı!Dünyada Değerine Paha Biçilemiyordu: Dev Şirket Tek İmzayla Sarsıldı!Ekonomi

Mutfaktaki Sinek ve Haşere Sorununa Yaz Gelmeden Elveda Diyeceksiniz! Mis Kokulu Tüyo Ortaya ÇıktıMutfaktaki Sinek ve Haşere Sorununa Yaz Gelmeden Elveda Diyeceksiniz! Mis Kokulu Tüyo Ortaya ÇıktıYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
temizlik Çocuk
Son Güncelleme:
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
MEVLİD KANDİLİ 2025: Mevlid Kandili Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? MEVLİD KANDİLİ 2025: Mevlid Kandili Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor?
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Ziraat Mühendisi Açıkladı: Zirai Dondan Etkilenen Bitkileri Kurtarmanın Yöntemi Ortaya Çıktı Ziraat Mühendisi Açıkladı: Zirai Dondan Etkilenen Bitkileri Kurtarmanın Yöntemi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti! Kimse Bu Rakamı Beklemiyordu En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti