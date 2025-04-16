Mutfaktaki Sinek ve Haşere Sorununa Yaz Gelmeden Elveda Diyeceksiniz! Mis Kokulu Tüyo Ortaya Çıktı

PORTAKAL YAĞI İLE HEM TEMİZLİK HEM KORUMA

Paylaşılan doğal yöntemlerin başında portakal yağı geliyor. Temizlik sırasında özel paspas suyu ya da bezlerin içine birkaç damla portakal yağı damlatmak hem zeminlerin hoş kokmasını sağlıyor hem de örümcekleri uzaklaştırıyor. Uzmanlar, temizlik paspasına yaklaşık 15-20 damla portakal yağı eklediğini ve üzerine bir miktar bulaşık deterjanı sıkarak etkili bir karışım elde ettiğini belirtiyor. Özellikle nane ve çay ağacı gibi yoğun kokulara kıyasla daha hafif ve ferah bir etki sağlayan portakal, geniş yüzeylerde kullanım için de uygun bulunuyor.

Ayrıca portakal kabuklarının da etkili bir savunma yöntemi olduğu vurgulanıyor. Pencere ve kapı kenarlarına sürülen portakal kabukları, güçlü kokuları sayesinde örümcekleri uzak tutabiliyor.