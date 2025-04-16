Dünyada Değerine Paha Biçilemiyordu: Dev Şirket Tek İmzayla Sarsıldı!
Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD merkezli Nvidia, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının etkisiyle milyarlarca dolarlık kayıpla karşı karşıya.
Kaynak: AA
Nvidia, Çin pazarına gönderimi askıya alınan H20 çipleri nedeniyle yaklaşık 5,5 milyar dolarlık zararın ortaya çıkabileceğini açıkladı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan resmi bildirime göre, Amerikan hükümeti, Çin'e ve belirli ülkelere yönelik yeni ihracat lisansı zorunluluğunu Nvidia’ya iletti. 9 Nisan’da şirkete yapılan bilgilendirme sonrası, H20 model çiplerin de dahil olduğu gelişmiş entegre devrelerin sevkiyatına artık yalnızca resmi lisansla izin verilecek.
LİSANS ŞARTI KALICI HALE GELDİ
Bildirime göre, ABD yönetimi özellikle bu çiplerin Çin’deki süper bilgisayarlarda kullanılabileceği veya bu sistemlere yönlendirilebileceği riskine dikkat çekerek, 14 Nisan itibarıyla lisans zorunluluğunun süresiz olarak yürürlükte kalacağını Nvidia’ya iletti.
Şirketin açıklamasında, bellek ve bağlantı bant genişliği açısından belirli eşiği aşan tüm devrelerin yeni lisans düzenlemesine tabi olduğu vurgulandı. Nvidia, bu gelişmenin ardından ellerindeki H20 ürün stoğu, sipariş yükümlülükleri ve diğer rezervlerle birlikte toplamda 5,5 milyar dolara kadar gider kaydedilebileceğini duyurdu.
DEĞER KAYBI SÜREBİLİR
Geçtiğimiz aylarda dünyanın piyasa değeri en yüksek teknoloji şirketlerinden biri olan Nvidia, Çin’e yönelik ABD kaynaklı düzenlemeler nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Analistler, yeni düzenlemelerin sadece kısa vadeli finansal zararlara değil, aynı zamanda Nvidia’nın küresel büyüme stratejisine de darbe vurabileceği uyarısında bulunuyor.
Şirketin 2026 mali yılının ilk çeyreği, 27 Nisan'da sona erecek. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerin, hem Nvidia’nın finansal tablolarını hem de teknoloji piyasasındaki dengeleri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.