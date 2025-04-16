Dünyada Değerine Paha Biçilemiyordu: Dev Şirket Tek İmzayla Sarsıldı!

DEĞER KAYBI SÜREBİLİR

Geçtiğimiz aylarda dünyanın piyasa değeri en yüksek teknoloji şirketlerinden biri olan Nvidia, Çin’e yönelik ABD kaynaklı düzenlemeler nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Analistler, yeni düzenlemelerin sadece kısa vadeli finansal zararlara değil, aynı zamanda Nvidia’nın küresel büyüme stratejisine de darbe vurabileceği uyarısında bulunuyor.

Şirketin 2026 mali yılının ilk çeyreği, 27 Nisan'da sona erecek. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerin, hem Nvidia’nın finansal tablolarını hem de teknoloji piyasasındaki dengeleri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.