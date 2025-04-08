Ne Ceviz, Ne Fındık, Ne Badem! Kalorisi En Düşük Kuruyemiş Meğer Buymuş

Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin. Ancak bu zengin içerik, beraberinde yüksek kalori değerlerini de getiriyor. Peki kalorisi en düşük kuruyemiş hangisi? İşte detaylar...

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Ne Ceviz, Ne Fındık, Ne Badem! Kalorisi En Düşük Kuruyemiş Meğer Buymuş

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri olarak görülen kuruyemişler, aslında düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Uzmanlara göre çoğu kuruyemiş, fazla tüketildiğinde kalori bombasına dönüşüyor. Ancak içlerinden biri, düşük kalorisi ve tok tutma özelliğiyle diğerlerinden ayrılıyor.

Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin. Ancak bu zengin içerik, beraberinde yüksek kalori değerlerini de getiriyor. "Azıcık yedim" diye düşünülen bir avuç kuruyemiş, çoğu zaman bir öğün kadar enerji sağlayabiliyor. Diyet yapanlar için bu durum ciddi bir tuzak oluşturabiliyor.

Ne Ceviz, Ne Fındık, Ne Badem! Kalorisi En Düşük Kuruyemiş Meğer Buymuş - Resim : 1

DİYET YAPANLAR BU KURUYEMİŞLERDEN UZAK DURUN

Beslenme uzmanlarının verilerine göre en yüksek kalorili kuruyemişler şöyle:

Pekan cevizi: 100 gramda yaklaşık 700 kcal

Ceviz: Yaklaşık 650 kcal

Fındık: Yaklaşık 630 kcal

Badem: Yaklaşık 580 kcal

Kaju: Ortalama 550–600 kcal

Bu listeye bakıldığında, bu kuruyemişlerin bilinçsiz tüketimi kilo kontrolünü zorlaştırabiliyor.

KALORİSİ EN DÜŞÜK KURUYEMİŞ

Ne Ceviz, Ne Fındık, Ne Badem! Kalorisi En Düşük Kuruyemiş Meğer Buymuş - Resim : 2

Tüm bu yüksek kalori içeriğine sahip kuruyemişlerin arasında beyaz leblebi, adeta masum bir alternatif olarak öne çıkıyor. 100 gramında yalnızca 360–380 kcal bulunan bu atıştırmalık, hem tok tutuyor hem de sindirimi diğerlerine göre daha kolay. Ayrıca yerli ve ekonomik oluşuyla da avantaj sağlıyor. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken bir nokta var, şekerli ya da kavrulmuş çeşitler yerine sade beyaz leblebi tercih edilmeli.

Kaynak: Haber Merkezi

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