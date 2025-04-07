Yatakta Yüzüstü Uyuyanlar Yandı: Doktor İlk Kez Açıkladı! Duyunca Bir Daha Böyle Yatmayacaksınız

Gece yatakta yüzüstü uyumak sandığınızdan daha tehlikeli olabilir. İngiliz doktor Tim Mercer, sağlıklı bir uyku için en doğru pozisyonu açıkladı.

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Yatakta Yüzüstü Uyuyanlar Yandı: Doktor İlk Kez Açıkladı! Duyunca Bir Daha Böyle Yatmayacaksınız

Uyku, hem bedenin hem zihnin yenilenmesi açısından büyük önem taşıyor. Ancak uzmanlara göre, sadece ne kadar uyuduğunuz değil, hangi pozisyonda uyuduğunuz da sağlığınız üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. İngiliz doktor Tim Mercer, uyku pozisyonlarının vücuda etkilerini değerlendirerek özellikle bir pozisyona dikkat çekti: yüzüstü uyumak.

SAKIN YÜZÜSTÜ UYUMAYIN

Dr. Mercer, yüzüstü uyumanın omurganın doğal hizasını bozduğunu ve bu durumun sırt kaslarında gerginlik, pelvik bölgede kaymalar ve sinir tahrişi gibi sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Ayrıca bu pozisyonda baş yana döndüğü için boyun kaslarında aşırı gerilme meydana geliyor. Bu da zamanla boyun problemlerine ve kronik baş ağrılarına zemin hazırlıyor.

Yatakta Yüzüstü Uyuyanlar Yandı: Doktor İlk Kez Açıkladı! Duyunca Bir Daha Böyle Yatmayacaksınız - Resim : 1

NEFES DARLIĞI VE CİLT SORUNLARI

Yüz üstü yatmanın olumsuz etkileri sadece kas-iskelet sistemiyle sınırlı değil. Mercer’a göre karın üstü uyumak, göğüs kafesine baskı yaparak derin nefes almayı zorlaştırıyor ve oksijen alımını azaltıyor. Ayrıca yüzün yastıkla uzun süre temas etmesi, sivilce oluşumunu tetikleyebilir ve ciltte erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir.

SOL TARAFA MI SAĞ TARAFA MI YATMAK GEREK?

Yatakta Yüzüstü Uyuyanlar Yandı: Doktor İlk Kez Açıkladı! Duyunca Bir Daha Böyle Yatmayacaksınız - Resim : 2

Uyku uzmanı, sol tarafa yatmanın da her zaman ideal olmadığını belirtiyor. Kalp hastalığı olan bireylerde bu pozisyonun kalp üzerindeki baskıyı artırabileceğini vurgulayan Mercer, toksin temizleme mekanizmasının ise sağ tarafa yatıldığında daha verimli çalıştığını, bu nedenle sağ tarafta uyumanın beyin sağlığı açısından daha avantajlı olabileceğini ifade ediyor.

EN SAĞLIKLI UYKU POZİSYONU ORTAYA ÇIKTI

Yatakta Yüzüstü Uyuyanlar Yandı: Doktor İlk Kez Açıkladı! Duyunca Bir Daha Böyle Yatmayacaksınız - Resim : 3

Mercer, NASA tarafından geliştirilen ve sıfır yerçekimi pozisyonu olarak bilinen uyuma şeklinin, vücut için en uygun pozisyon olduğunu söylüyor. Bu duruşta baş ve bacaklar kalp seviyesinin biraz üzerinde tutuluyor, bu da omurganın ideal şekilde hizalanmasını sağlıyor ve vücut üzerindeki baskıyı azaltıyor. Uyku apnesi ve solunum problemi yaşayanlar için özellikle önerilen bu pozisyon, aynı zamanda daha kaliteli bir uyku vaat ediyor.

Sıfır yerçekimi yatağınız yoksa endişelenmeyin. Mercer, yastık desteğiyle başınızı ve bacaklarınızı hafifçe yukarı kaldırarak benzer bir etki elde edebileceğinizi belirtiyor. Bu küçük değişiklik bile sabahları daha zinde uyanmanızı sağlayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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