30 Yıllık Kuru Temizlemeci Sırrını Verdi: Böyle Yapınca Çamaşır Makinesinden Kıyafetleriniz Hazır Ütülenmiş Gibi Çıkacak

Çamaşır makinesinde yıkadıktan sonra kırış kırış çıkan kıyafetler birçok kişinin ortak şikayeti. Oysa bazı basit ama etkili püf noktalarına dikkat ederek, çamaşır makinesinden neredeyse ütülenmiş gibi çıkan kıyafetlere sahip olmak mümkün. İşte çamaşır makinesinden kağıt gibi ütülenmiş çıkan kıyafetler için 6 önemli ipucu...

1. Makinenizi Düzenli Temizleyin

Zamanla deterjan kalıntısı, kir ve nemden oluşan küf gibi birikintiler çamaşır makinenizin performansını düşürebilir. Bu durum hem hijyen hem de kumaşların kırışması açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Aylık periyodik temizliklerle makinenizin içini arındırın, hem kıyafetleriniz hem de makineniz daha sağlıklı çalışsın.

2. Yumuşatıcıyı Kararında Kullanın

Yumuşatıcı, yalnızca hoş koku bırakmakla kalmaz, kumaşların yumuşamasına da yardımcı olur. Ancak fazlası kumaşlarda kalıntı bırakabilir. Doğru dozda kullanılan yumuşatıcı, kıyafetlerdeki kırışıklığı azaltmada oldukça etkilidir.

3. Makineyi Kapasitesinin Üzerinde Doldurmayın

Fazla çamaşır makineye atıldığında giysiler yeterince hareket edemez, bu da kırışıklığın başlıca nedenlerinden biridir. Aynı zamanda makinenin ömrünü de kısaltabilir. Mümkünse her yıkamada tamburun üçte birini boş bırakın.

4. Kumaş Türlerine Göre Ayırma Yapın

Renk ayrımı kadar kumaş ayrımı da önemlidir. İnce bluzlarla kalın havluları aynı programda yıkamak, hassas kumaşlara zarar verir ve kırışmayı artırır. Kumaşın türüne uygun program seçimi, giysilerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

5. Çok Islak Giysileri Kurutucuya Atmayın

Sıkma işlemi yetersiz kaldığında çamaşırlar çok ıslak kalabilir. Bu durumda direkt kurutucuya atmak, kırışıklığı kat kat artırır. Kurutmaya geçmeden önce fazla suyu manuel olarak sıktığınızdan ve giysileri düzgünce yerleştirdiğinizden emin olun.

6. Yıkama Sonrası Giysileri Makinede Bekletmeyin

Yıkama veya kurutma işlemi bittiğinde giysileri makine içinde uzun süre bekletmek, sertleşmeye ve kırışmaya neden olur. Giysileri zamanında çıkarıp askıya asmak ya da düzgünce katlamak, kırışıklığı büyük ölçüde önler.

Kaynak: Haber Merkezi