Yunus Balıklarından Görsel Şölen

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahile kadar yaklaşan yunus balıkları, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

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Cide Limanı yakınlarında yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde yunus balıklarını fark etti. Deniz yüzeyinde sergiledikleri hareketlerle adeta görsel bir şölen sunan yunuslar, vatandaşların ilgisini çekti.

O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Yunus balıkları bir süre sonra gözden kaybolarak açık denize doğru uzaklaştı.

Kaynak: İHA

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