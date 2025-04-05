Yunus Balıklarından Görsel Şölen
Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahile kadar yaklaşan yunus balıkları, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Cide Limanı yakınlarında yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde yunus balıklarını fark etti. Deniz yüzeyinde sergiledikleri hareketlerle adeta görsel bir şölen sunan yunuslar, vatandaşların ilgisini çekti.
O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Yunus balıkları bir süre sonra gözden kaybolarak açık denize doğru uzaklaştı.
Kaynak: İHA
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