Beyaz Altın Mesaisi Başladı: Çiftçiler Tarlaya İndi! Büyük Hasatta Geri Sayım

Avrupa Birliği tescilli Taşköprü sarımsağında çapalama dönemi başladı. Beyaz altın olarak bilinen sarımsaklar, verimi artırmak ve yabancı otlardan arındırmak için çapalanıyor.

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Beyaz Altın Mesaisi Başladı: Çiftçiler Tarlaya İndi! Büyük Hasatta Geri Sayım

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesiyle özdeşleşen ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağında çapalama çalışmaları başladı. Beyaz altın olarak anılan bu değerli ürün, bölgede havaların yağışlı gitmesiyle birlikte hızla filizlenerek toprak yüzeyine çıktı.
Şubat ayında toprakla buluşturulan sarımsaklar, son yağışların ardından boylanmaya başlayınca, üreticiler çapalama işlemi için tarlaya indi. Taşköprü’nün Çaykirpi köyünde sarımsak üreticiliği yapan Mustafa Erkek de bu yılki ilk çapalama çalışmalarına start verdi.

KADIN İŞÇİLER ÇAPALIYOR

Sarımsakların gelişimini desteklemek amacıyla yapılan çapalama işlemi, özellikle yabancı otların temizlenmesini sağlıyor. Çoğunlukla kadın işçiler tarafından gerçekleştirilen bu işlem sayesinde hem ürünlerin daha sağlıklı büyümesi hem de verimin artması hedefleniyor.
Taşköprü sarımsağı, kendine özgü aroması, dayanıklılığı ve yüksek besin değeriyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük talep görüyor. Yöre halkı için önemli bir geçim kaynağı olan bu ürün, her yıl binlerce dönüm arazide özenle yetiştiriliyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sarımsak Kastamonu Taşköprü
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