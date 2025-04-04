Balıkta Gizli Tehlike Ortaya Çıktı: Uzmanlar Uyardı, Balığın Bu Kısmı Zehir Saçıyor

Balık, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri olsa da, her tür balığın güvenle tüketilemeyeceği uyarısı uzmanlardan geldi. Özellikle bazı büyük balık türlerinin derisinde biriken yüksek civa oranları, sinir sistemi başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

New York’taki ünlü restoranların şefi Ed Cotton’ın açıklamalarına dayanan TastingTable haberine göre; marlin, köpek balığı, kılıç balığı, pamuk balığı ve uskumru gibi bazı türlerin derisi yüksek miktarda civa içerdiği için tüketilmemeli. Bu balıkların özellikle derileri, uzun süreli maruziyetle toksik etki yaratabilecek düzeyde metilciva birikimi içeriyor.

DERİSİYLE TÜKETİLMEYEN BALIKLAR

Bazı balık türlerinin derisi sağlık açısından zararsızken, özellikle besin zincirinin üst basamağındaki büyük balıkların derisi civa riski taşıyor. Uzmanlar, bu türlerin pişirilmeden önce derilerinin mutlaka ayıklanması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, dış yüzeyinde diken bulunan vatoz gibi balıkların da derisi yenmemeli.

SUDA CİVA DAHA TEHLİKELİ HALE GELİYOR

Doğada bulunan civa, suyla temas ettiğinde metilciva olarak adlandırılan daha toksik bir forma dönüşüyor. Bu zararlı bileşik, su altı ekosisteminde planktonlara yerleşip, küçük balıklar aracılığıyla büyük balıklara taşınıyor. Böylece, zincirin en üstündeki türlerde civa oranı ciddi şekilde yükseliyor.

Bu döngüde en çok etkilenen balıklar ise büyük vücutlu, uzun ömürlü ve avcı balıklar oluyor. Bu da onları tüketen insanlar için potansiyel bir sağlık tehdidi anlamına geliyor. Sinir sistemi, civa zehirlenmesinden en çok etkilenen sistemlerin başında geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi