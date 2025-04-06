Elektrik Süpürgesini Yıllarca Kullandıracak Tüyo: Bütün Kiri Tozu Sünger Gibi Emiyor, Gücü İki Katına Çıkıyor!
Elektrik süpürgeleri, birçok cihaz gibi zaman içerisinde güç kaybına uğrayabiliyor. Ancak tek bir dokunuşla bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. İşte elektrik süpürgesinin gücünü artıran o yöntemler…
Zamanla performansı düşen elektrik süpürgelerinin gücünü artırmak, bazı basit bakım adımlarıyla mümkün. İşte süpürgenizin ilk günkü gücüne kavuşmasını sağlayacak etkili yöntemler:
ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ DAHA İYİ ÇEKTİRECEK TÜYOLAR
Toz torbası ya da hazneyi düzenli boşaltın: Doldukça çekiş gücü ciddi oranda azalır. Her kullanım sonrası temizlenmesi önerilir.
Filtreleri ihmal etmeyin: HEPA ya da motor filtreleri tıkandığında performans düşer. Yıkanabilir olanları düzenli yıkayın, değiştirilebilir olanları yenileyin.
Hortum ve başlıkları kontrol edin: Tıkanıklıklar çekişi azaltır. Saç, ip ya da küçük nesneleri temizleyin.
Fırça rulolarını temizleyin: Başlıklarda biriken kir, hem motoru zorlar hem temizliği etkiler.
Zemine uygun başlık tercih edin: Sert zemin ve halı için farklı başlıklar kullanarak verimliliği artırabilirsiniz.
Doğrudan prize takın: Uzatma kablosu voltaj düşüklüğüne neden olabilir.
Motor bakımı yaptırın: Yetkili serviste yapılan temizlik ve bakım, süpürgenizin ömrünü uzatabilir.
Hazneyi aşırı doldurmayın: Kapasite aşıldığında çekiş gücü düşer, her kullanım sonrası boşaltmak uygundur.
Kaynak: Haber Merkezi