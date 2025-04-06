Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak

“KOMŞUYU YOKSULLAŞTIRMA POLİTİKASI” YENİDEN SAHNEDE

Mahfi Eğilmez’in değerlendirmelerine göre ABD, "komşuyu yoksullaştırma politikası" olarak bilinen stratejiyi yeniden devreye aldı. Bu yaklaşım, bir ülkenin kendi ekonomik sorunlarını çözmek için diğer ülkelerin ekonomik yapısını bozan uygulamalara yönelmesini ifade ediyor. Eğilmez, bu politikanın ilk kez Adam Smith tarafından merkantilist ekonomi eleştirisi olarak gündeme getirildiğini hatırlattı.